Партнёром итогового турнира ATP стала компания с активами в размере $ 2,6 трлн

Руководство ATP объявило о подписании спонсорского соглашения с финансовой компанией J.P. Morgan, активы которой составляют $ 2,6 трлн. Компания станет платиновым партнёром и официальным банковским партнёром итогового чемпионата ATP. Соглашение вступает в силу уже с 2017 года.

«Итоговый турнир имеет большой успех, начиная с 2009 года. Турнир продолжает расти и выходить на глобальный уровень. В прошлом году его посмотрели более 100 млн телезрителей. Сегодня мы рады приветствовать компанию J.P. Morgan в статусе нашего нового партнёра. Это соглашение — результат того, что мы построили за 8 лет. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего успеха турнира при поддержке всемирно известного бренда», — приводит слова президента ATP Криса Кермода официальный сайт ассоциации.

J. P. Morgan является лидером в области инвестиционного и коммерческого банкинга, предоставления финансовых услуг для потребителей и малого бизнеса, обработки финансовых транзакций и управления активами.

Итоговый чемпионат ATP пройдёт в Лондоне с 12 по 19 ноября.