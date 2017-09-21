Heineken выпустил видеоролики с участием Ван Нистелроя, Дудека и Роналдиньо

Компания Heineken выпустила драматические видеоролики с целью передать волнения от мирового футбола.

В первом видео футбол представлен в контексте преследований, где есть и гангстеры, и перевёрнутые столы в кафе, японские туристы и моменты истины, а в ролике снялся голландский нападающий Руд Ван Нистелрой.



Во втором видео действие происходит во время дуэли с участием польского футболиста Ежи Дудека. Третий ролик «Стена» снят в стиле научной фантастики, где присутствуют робот-гуманоид, дроны, гейши и бразильский футболист Роналдиньо, который преодолевает разные препятствия.

Если у вас не отображаются видеозаписи, их можно посмотреть на канале в Youtube Heineken.