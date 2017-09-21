Доходы «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2016/17 составили рекордные £ 581 млн (около € 658 млн). Об этом сообщает Daily Mail. При этом чистая прибыль составила £ 80,8 млн (около € 99,6 млн).

Доход манкунианского клуба в прошлом году — £ 515,3 млн (€ 583,7 млн), а чистая прибыль – £ 68,9 млн (€ 78 млн). В докладе говорится, что доход «Юнайтед» в 2018 году может составить от £ 575 до £ 585 млн (€ 651 до € 662 млн).

В то же время общая сумма зарплат выросла на £ 31,3 млн и теперь равняется £ 263,5 млн (около € 298,5 млн) и является самым большим показателем в Премьер-лиге.

Коммерческий доход — £ 275,5 млн (€ 312,1 млн), а на продаже телеправ «МЮ» заработал £ 194,1 млн (около € 219,8 млн), что на £ 53,7 млн больше, чем в прошлом году.