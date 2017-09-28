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Выпущена марка, посвящённая Самаре как городу-организатору ЧМ-2018

28 сентября 2017, четверг. 09:52 Бизнес

28 сентября АО «Марка» в рамках серии «Города, принимающие чемпионат мира — 2018 в России» выпустило карточку с оригинальной маркой, посвящённую Самаре.

На почтовой карточке с оригинальной маркой изображены: на оригинальной марке — официальная эмблема чемпионата, игровой момент матча; на основном изображении — стела «Ладья», панорама национального парка «Самарская Лука» и Жигулёвский пивоваренный завод, говорится в пресс-релизе.

Чемпионат мира 2018 года в России пройдёт в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Выпущена марка, посвящённая Самаре, как городу-организатору ЧМ-2018

Выпущена марка, посвящённая Самаре, как городу-организатору ЧМ-2018

В почтовое обращение вышли четыре марки, посвящённые стадионам ЧМ-2018
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ЧМ-2018
Новости. Бизнес
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