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Лукаку возглавил рейтинг игроков, сильнее всех подорожавших с начала сезона

3 октября 2017, вторник. 00:41 Бизнес

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку возглавил рейтинг игроков, которые сильнее всех подорожали за период с июля 2017 года по версии исследовательского центра CIES Football Observatory.

Трансферная стоимость бельгийца за указанный период увеличилась с € 102,7 млн до € 158,5 млн (+ € 55,8 млн евро).

Второе место занял нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе, который подорожал с € 95,4 млн до € 145,8 млн (+50,4 млн евро). Замкнул тройку форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, его стоимость увеличилась на € 47,3 млн и составила € 113,7 млн.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ПСЖ Ювентус Килиан Мбаппе Пауло Дибала Ромелу Лукаку Фото
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