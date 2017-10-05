«Фейсбук» может приобрести права на трансляцию матчей английской Премьер-лиги

Глава спортивного департамента «Фейсбука» Дэн Рид не исключил варианта, при котором его компания приобретёт права на трансляцию матчей чемпионата Англии.

«Не исключаю этого. Английская Премьер-лига является важным партнёром для нас, мы тесно сотрудничаем с ней, но пока преждевременно говорить о покупке прав, ещё слишком рано», — цитирует Рида ESPN.

В 2015 году английская Премьер-лига продала телевизионным компаниям Sky и BT Sport права на трансляции матчей до 2019 года за $ 7,8 млрд. Эта сумма является рекордной за всю историю футбола.