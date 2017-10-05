«Ювентус» презентовал хоккейную форму по случаю старта сезона в НХЛ

«Ювентус» презентовал хоккейную форму по случаю старта сезона в Национальной хоккейной лиге. Фото экипировки от аdidas туринцы опубликовали на официальной странице в «Твиттере». Футболки выполнены в чёрном цвете, а шорты и гетры белые.

«С возвращением, НХЛ. Думаете, мы бы хорошо смотрелись на льду в этих футболках?» — говорится в сообщении.

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал 4 октября. Завершится сезон в апреле 2018 года.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть на странице «Ювентуса» в «Твиттере».