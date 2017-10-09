В Интернете появился эскиз новой формы сборной России для участия на ЧМ-2018

В Интернете появился эскиз новой формы сборной России по футболу от компании adidas, в которой она выступит на домашнем чемпионате мира 2018 года, сообщает Todosobrecamisetas.com.

Источник отмечает, что на фотографии изображён именно эскиз формы, который лишь максимально приближённо моделирует вид оригинальной футболки. Отмечается, что оригинальные снимки новой формы сборной России, которые попали в руки источника, не были опубликованы с целью избежать проблем с её правообладателями.

Чемпионат мира в России пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Todosobrecamisetas.

Отмечается, что новая футболка сборной России напоминает форму футбольной команды СССР, в которой она выступала на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году.

Форма футбольной сборной СССР на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году Фото : Todosobrecamisetas.com