Про «Ювентус» снимут сериал

Компания Netflix снимет сериал про «Ювентус». Об этом сообщает Football Italia. Сериал будет состоять из четырёх серий по часу каждая.

В фильме будет показана закулисная жизнь туринского клуба с тренировками, матчами и моментами, которые обычно не попадают под прицелы камер. Ожидается, что сериал выйдет в свет в начале следующего года.

«Ювентус» гордится тем, что является первым футбольным клубом, о котором Netflix снимет документальный фильм. Сотрудничество такого рода подтверждает нашу страсть к инновациям. Таким образом, мы полны решимости увеличить число болельщиков «Ювентуса» по всему миру и среди пользователей Netflix, которые благодаря этим проектам смогут узнать «Ювентус» со всех сторон», — сказал представитель коммерческого отдела «Ювентуса» Федерико Паломба.