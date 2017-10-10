НБА подписала с Rakuten контракт на $ 225 млн

НБА и Rakuten официально объявили о подписании долгосрочного контракта, согласно которому японская компания становится глобальным маркетинговым партнёром лиги, а также её эксклюзивным дистрибьютором в своей стране.



Rakuten TV сможет транслировать все матчи регулярного чемпионата и плей-офф НБА на территории Японии в новом сезоне. Кроме того, Rakuten займётся продажей атрибутики НБА. Стоимость сделки оценивается в $ 225 млн.



Rakuten — японская e-commerce-компания со штаб-квартирой в Токио. Её B2B2C платформа для e-коммерции Rakuten Ichiba является крупнейшим сайтом электронной коммерции в стране и одной из крупнейших в мире.