Бренд TAG Heuer стал первым официальным хронометристом и официальными часами новой версии гоночной видеоигры Gran Turismo Sport.



Это сотрудничество стало новым для обеих сторон: впервые видеоигра стала партнёром бренда часов, а часовой бренд класса люкс впервые связал своё имя с гоночной видеоигрой.

Новая версия игры Gran Turismo Sport будет отображать часовой бренд на экранах как официального хронометриста и официальные часы игры. Бренд будет виден на трассе на каждом из этапов во время спонсируемых им гонок, при выводе рейтинга на экран и отсчёта времени.



Одним из наиболее инновационных обновлений в игре Gran Turismo Sport стал музей TAG Heuer, где игроки могут узнать об исторических моментах в искусстве, геополитике, мира автомобилей и бренда TAG Heuer. Каждая «история» музея дополнена иллюстрациями и текстом.



Gran Turismo Sport также добавил раздел «Центр Бренда», в котором пользователи могут познакомиться с ценностями TAG Heuer.

TAG Heuer стал официальным хронометристом видеоигры Gran Turismo Sport