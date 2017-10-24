Японская компания станет официальным поставщиком мячей Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций на своём официальном сайте объявил о подписании трёхлетнего соглашения с японское компанией Molten Corporation, которая станет официальным поставщиком мячей Лиги Европы. Договор вступит в силу с сезона-2018/19 и будет действовать до финала 2021 года.



«Мы очень рады сотрудничеству с Molten, нашим новым официальным поставщиком мячей для Лиги Европы. В лице Molten мы приветствуем в Лиге Европы одного из ведущих производителей мячей в мире. Профессионализм этой компании невероятен, и мы с нетерпением ждём возможности увидеть, как благодаря нашему сотрудничеству страсть и энергия Лиги Европы будут распространяться по всей планете», — заявил

маркетинговый директор UEFA Events SA Ги-Лоран Эпстейн.



Президент Molten Corporation Кийо Тамиаки добавил: «Мы с большим удовольствием объявляем о начале сотрудничества с УЕФА, в рамках которого мячи Molten будут использоваться в Лиге Европы. Molten старается, чтобы наша продукция соответствовала новейшим техническим разработкам. Мы сделаем всё, чтобы сделать Лигу Европы ещё успешнее и обеспечить как можно больше людей мячами исключительного качества».