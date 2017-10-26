В Сети появилось фото официального мяча ЧМ-2018

В Сети появилась фотография официального мяча, которым сыграют на чемпионате мира 2018 года в России. Ожидается, что официально мяч, производителем которого является фирма adidas, будет презентован 9 ноября.

21-й чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Участие в мировом первенстве примут 32 сборные. Проведение чемпионата мира запланировано на 12 стадионах и в 11 городах России.

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