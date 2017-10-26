«МЮ» — самый ценный бренд среди футбольных команд по версии Forbes

Forbes представил рейтинг самых ценных брендов среди спортивных команд, сообщает Daily Mail.

Первое место в рейтинге самых ценных брендов среди спортивных команд занимает клуб НФЛ «Даллас Ковбойз». Стоимость бренда команды по американскому футболу составляет $ 896 млн. Из футбольных клубов выше всех расположился «Манчестер Юнайтед» ($ 564 млн). В топ-10 также также присутствуют «Барселона» ($ 537 млн) и «Реал» ($ 510 млн).



Полностью рейтинг выглядит так:



1. «Даллас Ковбойз» (США, НФЛ) — $ 896 млн



2. «Нью-Йорк Янкиз» (США, бейсбол) — 688



3. «Лос-Анджелес Лейкерс» (США, баскетбол) — 595



4. «Манчестер Юнайтед» (Англия, футбол) — 564



5. «Барселона» (Испания, футбол) — 537



6. «Нью-Ингленд Пэтриотс» (США, НФЛ) — 518



7. «Реал» (Испания, футбол) — 510



8. «Нью-Йорк Никс» (США, баскетбол) — 505



9. «Бостон Ред Сокс» (США, бейсбол) — 458



10. «Чикаго Кабс» (США, бейсбол) — 457.