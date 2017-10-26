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«МЮ» — самый ценный бренд среди футбольных команд по версии Forbes

26 октября 2017, четверг. 19:25 Бизнес

Forbes представил рейтинг самых ценных брендов среди спортивных команд, сообщает Daily Mail.

Первое место в рейтинге самых ценных брендов среди спортивных команд занимает клуб НФЛ «Даллас Ковбойз». Стоимость бренда команды по американскому футболу составляет $ 896 млн. Из футбольных клубов выше всех расположился «Манчестер Юнайтед» ($ 564 млн). В топ-10 также также присутствуют «Барселона» ($ 537 млн) и «Реал» ($ 510 млн).

Полностью рейтинг выглядит так:

1. «Даллас Ковбойз» (США, НФЛ) — $ 896 млн

2. «Нью-Йорк Янкиз» (США, бейсбол) — 688

3. «Лос-Анджелес Лейкерс» (США, баскетбол) — 595

4. «Манчестер Юнайтед» (Англия, футбол) — 564

5. «Барселона» (Испания, футбол) — 537

6. «Нью-Ингленд Пэтриотс» (США, НФЛ) — 518

7. «Реал» (Испания, футбол) — 510

8. «Нью-Йорк Никс» (США, баскетбол) — 505

9. «Бостон Ред Сокс» (США, бейсбол) — 458

10. «Чикаго Кабс» (США, бейсбол) — 457.

Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Манчестер Юнайтед Нью-Йорк Никс ФК Барселона ФК Реал Мадрид
Новости. Бизнес
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