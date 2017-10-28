«Ювентус» создал комплект формы без рекламных логотипов в честь своего юбилея

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» создал четвёртый комплект формы в честь своего 120-го дня рождения, сообщает портал Footyheadlines, который опубликовал фотографию новой футболки туринцев.

Официально форма, которую сделала компания adidas, будет представлена в день рождения клуба 1 ноября. На новой футболке «Ювентуса» с чёрно-белыми полосками отсутствуют какие-либо рекламные логотипы, а вместо эмблемы клуба изображены три звезды, каждая из которых обозначает 10 выигранных скудетто.

В новой форме футболисты «Ювентуса» выйдут на поле в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии с «Беневенто», который состоится 5 ноября.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Footy Headlines.