Сборная Германии представила новую форму, в которой будет играть на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом говорится на официальном сайте немецкого футбольного союза.

Домашний комплект от adidas выполнен в белом цвете, с чёрным орнаментом на груди. Новая экипировка была разработана по примеру той, в которой сборная Германии в 1990 году в финале ЧМ обыграла Аргентину (1:0).

Вратарская форма выполнена в синем цвете.

Сборная Германии представила форму в которой сыграет на ЧМ-2018 Фото: www.dfb.de

Если у вас не отображается фото формы, её можно посмотреть в «твиттере» немецкого футбольного союза.