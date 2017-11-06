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175 лет назад 2016
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Сборная Германии представила форму, в которой сыграет на ЧМ-2018

Бизнес

Сборная Германии представила новую форму, в которой будет играть на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом говорится на официальном сайте немецкого футбольного союза.

Домашний комплект от adidas выполнен в белом цвете, с чёрным орнаментом на груди. Новая экипировка была разработана по примеру той, в которой сборная Германии в 1990 году в финале ЧМ обыграла Аргентину (1:0).

Вратарская форма выполнена в синем цвете.

Сборная Германии представила форму в которой сыграет на ЧМ-2018

Сборная Германии представила форму в которой сыграет на ЧМ-2018

Фото: www.dfb.de

Если у вас не отображается фото формы, её можно посмотреть в «твиттере» немецкого футбольного союза.

Источник: Немецкий футбольный союз Сообщить об ошибке
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Сборная Германии — Футбол adidas Фото ЧМ-2018
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