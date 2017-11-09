Сегодня, 9 ноября, в московском центре дизайна Artplay состоялась презентация официального мяча чемпионата мира — 2018 в России.

В церемонии презентация мяча от adidas под названием Telstar 18 приняли участие Зинедин Зидан, Хаби Алонсо, Кака, Алессандро Дель Пьеро и Лионель Месси.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи. Жеребьевка группового этапа турнира состоится 1 декабря в Москве.

Состоялась презентация официального мяча чемпионата мира по футболу — 2018 Фото: Полина Куимова

Фотографию официального мяча чемпионата мира — 2018 можно посмотреть в «твиттере» adidas.