РФС и ОПСФ начали сотрудничество с UEFA MIP

Российский футбольный союз (РФС) и Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) в рамках совместной программы грантов профессиональным футболистам, получающим образование в России и за рубежом, начинают сотрудничество с программой Executive Master for International Players (UEFA MIP), организованной УЕФА.

Программа UEFA MIP специально создана для игроков элитного уровня с целью развить у них необходимые навыки, чтобы использовать их в административной работе вместе с опытом, полученным во время спортивной карьеры. Она состоит из семи пятидневных учебных модулей. Первый модуль начнётся 13 ноября 2017 года в Ньоне (Швейцария), последний стартует 25 февраля 2019 года в Нью-Йорке (США). Первым российским слушателем программы, успешно прошедшим отбор, стал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

«Благодарен РФС, Общероссийскому профсоюзу футболистов и ФК «Локомотив» за предоставленную мне возможность стать участником программы UEFA MIP.

Уверен, данная программа не только даст мне возможность получить качественное управленческое образование, наладить новые контакты в разных странах мира, но и даст возможность перенять успешный зарубежный опыт создания коммерчески успешных федераций, лиг и клубов», — сказал Булыкин.