Английский футбольный клуб «Блэкпул» был выставлен на продажу

Клуб третьего английского дивизиона «Блэкпул» был выставлен на продажу, сообщает официальный сайт команды.

По данным британских СМИ, на этой неделе бывшему владельцу «Блэкпула» латвийскому бизнесмену Валерию Белоконю присудили возмещение убытков, которые он понёс из-за нынешних владельцев команды Оуэна и Карла Ойстонов. Владельцев английского клуба решением суда обязали выплатить Белоконю £ 31 млн.

После 15 проведённых матчей в третьем английском дивизионе в нынешнем сезоне «Блэкпул» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. В сезоне-2010/11 клуб выступал в английской Премьер-лиге.