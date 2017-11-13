«Зенит» по-прежнему лидер рейтинга сообществ клубов РФПЛ в соцсети «ВКонтакте»

Страница «Зенита» по-прежнему занимает первое место в рейтинге сообществ клубов Российской футбольной Премьер-Лиги в соцсети «ВКонтакте».



По данным компании «Медиалогия» за октябрь, количество просмотров записей официального сообщества «Зенита» в прошлом месяце составило 20,8 млн. Ближайшие преследователи клуба из Санкт-Петербурга — «Спартак» и ЦСКА, чьи показатели по итогам месяца — 14,5 и 10 млн просмотров соответственно.



Количество подписчиков сообщества «Зенита» в соцсети «ВКонтакте» — 889 тыс. человек. Аудитория «Спартака» — 878,4 тыс., ЦСКА — 635,6 тыс.



Ознакомиться с топ-10 сообществ клубов российской Премьер-Лиги во «ВКонтакте» за сентябрь можно на сайте «Медиалогия».

«Зенит» лидирует в рейтинге сообществ клубов РФПЛ в соцсети «ВКонтакте»