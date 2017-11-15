Fox Sports и ряд других крупных телеканалов могли платить взятки за показ матчей

Бывший глава спортивной маркетинговый компании Torneos y Competencias Алехандро Бурсако в ходе судебного процесса заявил, что несколько крупных телеканалов незаконно получали права на показ футбольных матчей, информирует AP.



По словам Бурсако, Fox Sports, Televisa, Media Pro, TV Globo, Full Play Argentina, Traffic и некоторые другие телекомпании платили взятки высокопоставленным футбольным чиновникам за то, чтобы транслировать Кубок Америки и прочие крупные турниры на территории различных стран.

Бурсако признал себя виновным в финансовых махинациях в 2015 году.