До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные

В Испании назвали стадионы, на которых чаще пользуются приложением для знакомств

Бизнес

Французский сервис-приложение для знакомств с людьми Happn очень популярен на стадионах «Реала» и «Барселоны», сообщает Marca.

В Испании Happn пользуются около 1 млн людей, тогда как во всём мире число любителей этого приложения составляет 38 млн.

Исследование выявило, что среди испанских стадионов именно на «Камп Ноу», являющемся домашней ареной «Барселоны», чаще всего начинают искать друг друга посредством Happn. А «Сантьяго Бернабеу» — место, где чаще всего завязываются знакомства благодаря этому сервису.

На третьем месте стадион «Месталья», где проводит домашние матчи «Валенсия». Арена «Атлетико» на четвёртом месте, а «Сьюдад де Валенсия», где играет «Леванте», — на пятом.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид
Новости. Бизнес
Все новости RSS
Партнерский контент