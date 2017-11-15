В Испании назвали стадионы, на которых чаще пользуются приложением для знакомств

Французский сервис-приложение для знакомств с людьми Happn очень популярен на стадионах «Реала» и «Барселоны», сообщает Marca.

В Испании Happn пользуются около 1 млн людей, тогда как во всём мире число любителей этого приложения составляет 38 млн.

Исследование выявило, что среди испанских стадионов именно на «Камп Ноу», являющемся домашней ареной «Барселоны», чаще всего начинают искать друг друга посредством Happn. А «Сантьяго Бернабеу» — место, где чаще всего завязываются знакомства благодаря этому сервису.

На третьем месте стадион «Месталья», где проводит домашние матчи «Валенсия». Арена «Атлетико» на четвёртом месте, а «Сьюдад де Валенсия», где играет «Леванте», — на пятом.