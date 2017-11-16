«Барселона» выяснила, что клуб является самым популярным в мире, но не в Испании

Испанский футбольный клуб «Барселона» провёл исследования относительно силы своего бренда, результаты которого говорят о том, что каталонская команда является самой популярной и обожаемой в мире, сообщает Marca.

В рамках исследования в сентябре в режиме онлайн были опрошены 12,4 тыс. любителей спорта из 10 стратегически важных рынков для «Барселоны»: Каталония, Испания, США, Китай, Турция, Бразилия, Мексика, Индия, Япония и Индонезия. Большинство опрошенных были старше 16 лет, но младше 35.

«Барселона» оказалась на первом месте по числу своих последователей в США, Китае, Японии, Бразилии, Турции, Мексике и, как и ожидалось, в Каталонии. В Испании самым популярным клубом остаётся «Реал», а каталонцы занимают вторую строчку. В Индии и Индонезии «Барселона» по количеству своих почитателей также на втором месте.

Результаты исследования выявили, что уход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» не сказался на популярности бренда каталонского клуба в Бразилии. Не оказала негативного влияния на бренд «Барселоны» и политическая ситуация в Каталонии. Также было подмечено, что большое влияние на популярность бренда клуба оказывает нападающий команды Лионель Месси.