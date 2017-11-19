12 из 32 сборных, вышедших на ЧМ-2018, носят форму от adidas, 10 — от Nike

На этой неделе стали известны все 32 сборные, получившие право принять участие в чемпионате мира, который пройдёт в городах России летом 2018 года. Последней из команд, прошедшей отборочный раунд, стала сборная Перу, победившая в ответном стыковом матче Новую Зеландию со счётом 2:0.

Издание Footy Headlines подсчитало, что компания adidas является лидером по числу сборных ЧМ-2018, для которых она поставляет форму. Услугами adidas пользуются 12 национальных команд, вышедших на мундиаль. Вторым идёт Nike (10), по две сборные представляют New Balance, Puma и Umbro, остальные несколько брендов имеют контракты не более чем с одной национальной командой.

Добавим, что игровая форма сборной России на ЧМ-2018 выполнена компанией adidas.