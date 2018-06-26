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Представлен официальный мяч плей-офф чемпионата мира — 2018

Представлен официальный мяч плей-офф чемпионата мира — 2018
Бизнес

ФИФА и компания adidas представили официальный мяч плей-офф чемпионата мира — 2018 в России, который получил название Telstar Mechta. Мяч плей-офф турнира напоминает Telstar 18, который команды используют на групповом этапе турнира.

Telstar Mechta отличается цветовым оформлением. Полоски на белой основе мяча выполнены в красном, черном, сером и оранжевом цветах.

Матчи плей-офф чемпионата мира — 2018 начнутся 30 июня. На данный момент две пары уже определены: Испания — Россия и Уругвай — Португалия.

Представлен официальный мяч плей-офф чемпионата мира — 2018
Представлен официальный мяч плей-офф чемпионата мира — 2018
Фото: ФИФА
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