3 самых имбовых танка в World of Tanks прямо сейчас

В World of Tanks очень много танков. Настолько много, что в них может запутаться не только новичок, но и опытный игрок, временно ушедший из игры. Возникают вопросы: что качать, какие премы покупать, на чём тащить и настреливать урон. Мета в World of Tanks меняется чуть ли не каждые полгода.

Сегодня тащат одни, завтра на первый план выходят другие. И это естественный процесс для популярной онлайн-игры.

Мы собрали три самых имбовых танка 10-го уровня, основываясь на текущем положении дел в рандоме и мнении игроков. Почему именно три? Потому что именно эти три танка выгодно выделяются на фоне остальных и легко позволяют выносить из боя много урона. На них точно стоит обратить своё внимание!

T95/FV4201 Chieftain

Как можно получить: акции / игровые события на глобальной карте

Все танки в игре со временем нерфят, хотят этого игроки или нет. Но Чиф как священная корова, которую как будто запрещено трогать. Можно сказать, что британский тяжёлый танк — исключение из правил. Он доминирует везде уже на протяжении долгого времени. В рандоме его встретишь редко, ибо получить его можно было только за успехи на глобальной карте, а вот в клановых потасовках он частый гость. Играть на нём очень приятно, а против него — невероятно сложно, особенно если на этом монстре сидит скилловый, хорошо разбирающийся в игре статюга.

У танка просто идеальные углы вертикальной наводки, крутое бронепробитие базовым и голдовым снарядами, быстрое сведение, альфа в 440, быстрая перезарядка при таком уроне (со всем оборудованием — меньше 8 секунд) и хорошая динамика. А ещё суперкрепкая башня и борта. Этот танк — настоящий лев и тигр без очевидных минусов. И если он у вас есть, то вы настоящий счастливчик. Поднимать на нём статистику и держать 4 тыс. среднего урона могут не только заядлые статисты.

Vz. 55

Как можно получить: бесплатно / ветка чешских тяжёлых танков

Чешский тяж, в отличие от Чифа, менее очевидная имба с заметными недостатками. Тем более этот танк может получить каждый, просто прокачав его в чешской ветке. Но Vz. 55 не зря считают одной из самых сильных машин. В нынешней мете он чувствует себя как рыба в воде.

Самое главное преимущество чеха кроется в его пушке. У танка барабан на два снаряда, каждый из которых наносит по 490 единиц урона. Вы наносите почти 1000 единиц урона (а если пройдёт максималка, то почти 1300) с двух выстрелов за 19 с небольшим секунд — именно столько составляет перезарядка двух снарядов. Для такого урона танк перезаряжается быстро. При этом перезарядка между выстрелами составляет две секунды — комфортный интервал, чтобы быстро отстрелять барабан, не получив урона. Даже при «турбачах» вы будете успевать наносить по 4 тыс. урона.

Да, он достаточно долго сводится. Да, его пушка не настолько точна, как хотелось бы. Но за счёт полевой модернизации все эти минусы можно приглушить и тогда танк станет попадать чаще. Главное — не торопитесь выдавать барабан и стреляйте только по самым очевидным целям.

Kranvagn

Как можно получить: бесплатно / ветка шведских тяжёлых танков

Шведский тяжёлый танк — самый старый из этого списка, появился он в игре ещё в конце 2016 года, когда ни о каком Chieftain и чешском Vz. 55 и речи не шло. До обновления 1.5 это был, возможно, самый унылый тяж с барабаном на 10-м уровне, который долго перезаряжался и был кривым.

Разработчикам нужно было как-то оживлять ветку шведских танков. И тогда весной 2019 года все местные тяжёлые машины получили улучшение. Раз мы говорим о «Кранвагане», то в его барабане после баффа осталось три снаряда. Один забрали, но при этом улучшили время перезарядки внутри барабана на 11,5 секунд и уменьшили время перезарядки между выстрелами — с 3 секунд до 2,7.

В нынешнем рандоме танк заиграл новыми красками. Стал не просто комфортным, а чересчур. При этом независящим от карт и сетапа. За счёт «железобетонной» башни ты можешь разваливать любого, стоя в низине или за малейшим препятствием, достаточно скрыть нижний бронелист. Единственная уязвимая зона — маленькие командирские башенки. Но попасть в них — то ещё испытание.

За 19 секунд танк выдаёт три снаряда, каждый наносит по 440 урона. Это почти 1500 единиц с одного барабана. Выходишь, выдаёшь и откатываешься. Эта формула простая и ничего в ней выдумывать не нужно. У него есть недостатки в виде долгого сведения орудия и плохой стабилизации, но это тот редкий случай, когда все его плюсы перевешивают минусы. Идеальный танк для игры в соло.