Хейтеры облажались: новый «Принц Персии» — шедевр жанра и возвращение легенды

«Принц Персии» — удивительная серия, объединяющая разные поколения геймеров. Одни ещё на «Денди» прыгали по платформам, боялись ловушек с шипами и лупили скелетов саблей. Другие — восторгались чудесами паркура в трилогии «Песков времени». Не повезло разве что современным игрокам: последнюю полноценную часть выпустили в 2010 году, после чего фанатов кормили сомнительными мобилками и VR-проектами.

По первому трейлеру казалось, что Prince of Persia: The Lost Crown окажется очередным провалом Ubisoft, который окончательно добьёт франшизу. Однако вот игра вышла и неожиданно стала первым номинантом на GOTY 2024!

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Тут отличный сюжет с выкрутасами

В The Lost Crown мы не играем за принца, под управлением оказывается воин Саргон. Когда-то благодаря смелости и мастерству его приняли в ряды Бессмертных, отряд величайших солдат Персии. Эти ребята настолько круты, что в одиночку громят армии. Увы, однажды один из Бессмертных предаёт своих и похищает принца. Все герои тут же отправляются в погоню.

Сюжет поначалу кажется очень простым и необязательным. Искать Принца мы будем в необычном месте, где время живёт по своим правилам. Отряд разделяется, и при пересечениях оказывается, что кто-то исследует замок уже трое суток, а кто-то — 30 минут. При этом сам Саргон периодически встречает на пути альтернативные версии себя, которые во время приключений приняли другие решения. Это лишь часть сюрпризов, порождаемых смешением временных эпох и реальностей.

Сюжет в целом взял многое из всей трилогии «Песков времени». Тут нет сложных поворотов событий, но взаимодействие героя и времени показано как никогда круто. Помните, как «Схватка с судьбой» раньше удивляла сюжетом про разное время? Вот The Lost Crown явно создавалась под впечатлением.

Копаться в загадках вычурного места интересно, но это не единственное, чем цепляет сюжет. Вас ждут неожиданные повороты, удивительные смерти и рокировки, когда враги и союзники меняются местами.

Конечно, ничего невероятного в истории нет, однако The Lost Crown делает главное — умело интригует. Хочется поскорее узнать, чего добиваются персонажи, зачем нелепый старик толкает мудрые речи и почему повсюду происходит какая-то чертовщина.

Боёвка и паркур умело переплетены

Поначалу геймплей The Lost Crown кажется слишком банальным: рубим врагов клинками, парируем выпады, прыгаем по платформам — всё это мы делали уже в сотне игр.

Вот только простота нового «Принца Персии» обманчива. Это доказывают необязательные тренировки у одного из Бессмертных. Там окажется, что из пары ударов можно выстроить вычурные комбинации: достаточно крутить стики в нужные стороны, продлевать серию выстрелами из лука и соблюдать тайминги. Так The Lost Crown превращается в эдакий Devil May Cry, где каждое сражение круто развлекает.

Разнообразие врагов лишь подталкивает к изучению возможностей. Негодяи прячутся за щитами, нападают с воздуха, стреляют из лука, резко выпрыгивают из укрытия, взрываются, становятся невидимыми, вселяются, снижая здоровье до минимума, и много чего ещё. Естественно, ко всем нужно отыскать подход.

С паркуром ситуация схожая. Даже после прокачки, когда Саргон открывает рывки, перемещения и клонирование, набор возможностей остаётся скромным. Вот только паркур-испытания настолько проработанные и разнообразные, что развлекают даже банальные прыжки.

Видно, что над игрой работали создатели Rayman Origins и Rayman Legends.

Секрет в том, что механики выверены до идеала. У каждого движения роскошные анимации, герой идеально реагирует на команды, нажатия клавиш всегда ведут к ожидаемому результату. В итоге в The Lost Crown попросту нет ситуаций, когда ты растерянно вопишь: «Почему не вышло? Я же всё правильно сделал». Ты всегда понимаешь, что сделал не так и как это можно исправить.

К тому же у каждой новой способности со временем находится множество применений. К примеру, со временем герой учится создавать клона. Поначалу способность используешь исключительно для паркура, но затем понимаешь: Саргон может зарядить удар, создать клона, нанести удар и затем включить клона, который повторно проведёт заряженную атаку. Почти вся игра состоит из таких хитрых деталей.

Также разработчики умело поддерживают интерес. Привыкли к обычным врагам? Вот неубиваемый тюремщик, напоминающий роботов из Metroid Dread. Он быстро носится по локации и закидывает героя в тюрьму в дальнем уголке карты. Налюбовались светлым дворцом? Теперь исследуйте катакомбы, где единственный источник света — летающий поблизости дух. Привыкли смотреть в карту? Однажды её отберут, вынудив ориентироваться вслепую.

Пиршество для глаз

The Lost Crown доказывает: хороший дизайн важнее навороченных отражений и ультрачётких текстур. В плане технологий всё предельно просто, вот только от экрана всё равно не оторваться. Локации полны примечательных деталей, на фоне симпатичные задники, мультяшный стиль запоминается.

Отдельно стоит похвалить постановку. Чего стоят красивые добивания Саргона: он высоко прыгает, кружится, уворачивается от выпадов, наносит стремительные удары, замирает в стильной позе. У разработчиков был скромный бюджет, но они компенсировали технологическое отставание, вложив в игру душу.

Prince of Persia: The Lost Crown: стоит ли играть?

Да! The Lost Crown — выдающаяся метроидвания, которая встаёт в один ряд с Hollow Knight, Metroid Dread и другими легендами жанра. В ней приятно сражаться, прыгать по платформам и даже вникать в сюжет. Вот почему разработчикам из Ubisoft Montpellier хочется аплодировать.

Оценка Prince of Persia: The Lost Crown — 8,5 из 10

Понравилось

Потрясающие бои и паркур

За сюжетом интересно следить

Стильный визуал.

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