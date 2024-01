Лучшая Call of Duty: голосуйте за Modern Warfare, Black Ops или другие игры серии

Call of Duty: Infinite Warfare (2016)

Разработчик: Infinity Ward

Платформы: ПК, PS4, Xbox One

Рейтинг: 79%

Infinite Warfare сразу ненавидели. Трейлеры игры уничтожали дизлайками, а фанаты всячески открещивались от грядущей игры Infinity Ward.

Между тем «Бесконечная война» стала одной из самых любопытных Call of Duty в истории. За её разработку отвечали бывшие разработчики Uncharted и The Last of Us, а сюжетная кампания впервые предлагала игроку стать капитаном космического корабля с побочными вылазками и эпичными воздушными боями.

Авторы вдохновлялись культовыми научно-фантастическими проектами, включая «Звёздный крейсер «Галактика» и «Вавилон 5», а главного злодея в этот раз отыгрывал Кит Харингтон (Джон Сноу из «Игры престолов»).

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Если к сюжетной кампании вопросов у игравших не было, то к мультиплееру — масса. Кажется, даже спустя много лет именно мультиплеер Infinite Warfare считается худшим в истории франшизы.