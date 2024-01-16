Лучшая Call of Duty: голосуйте за Modern Warfare, Black Ops или другие игры серии

В это трудно поверить, но в 2023 году серии Call of Duty исполнилось 20 лет. Культовая франшиза Activision и один из самых дорогих брендов в игровой индустрии выходит почти ежегодно на протяжении уже двух десятков лет.
Когда-то серию обожали за эпичную одиночную кампанию с качественной режиссурой и захватывающими миссиями. Сегодня же серия ассоциируется скорее с мультиплеером и королевской битвой Warzone, сильно повлиявшими на всю игровую индустрию.
В этом материале мы коротко рассказали о главных частях франшизы и предлагаем выбрать нашим читателям лучшие части Call of Duty в истории.
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Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)
Разработчик: Infinity Ward
Платформы: ПК, PS3, Xbox 360
Рейтинг: 94%
Культовая часть серии, положившая начало доминации Call of Duty. Разработчики не просто перенесли место действия в современность, но и выпустили по-настоящему запоминающуюся сюжетную кампанию с внятным злодеем и захватывающей постановкой, о которой вспоминают даже спустя 16 лет.
Кроме того, именно в Modern Warfare разработчики начали делать ставку на мультиплеер: COD4 с первого дня имела крутой и популярный сетевой режим со множеством нововведений.
Видео доступно на YouTube-канале nutalion. Права на видео принадлежат Activision.
Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)
Разработчик: Infinity Ward
Платформы: ПК, PS3, Xbox 360
Рейтинг: 94%
Абсолютная легенда, изменившая Call of Duty навсегда. Команде Infinity Ward удалось создать эпичную одиночную кампанию с невероятной для того времени постановкой и режиссурой. А кооперативные миссии на двоих оказались эталонным адреналиновым приключением, до уровня которых серия до сих пор так и не дотянулась.
Но самые большие изменения произошли в мультиплеере — адреналиновый геймплей, награды за серии убийств и 14 классических карт так запали в душу фанатам. Современные шутеры и индустрия до сих пор оглядываются на Modern Warfare 2 как на образец для подражания.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Activision.
Call of Duty 2 (2005)
Разработчик: Infinity Ward
Платформы: ПК, Xbox 360
Рейтинг: 89%
Call of Duty 2 стала развитием идей первой части: лучше графика, больше оружия, более эпичные сцены и ситуации. Именно со второй части серия перешла на автоматическое восстановление здоровья и полностью отказалась от аптечек.
Этих нововведений хватило для того, чтобы фанаты назвали сиквел одной из лучших Call of Duty в истории. Пускай авторы уже понемногу начали ударяться в самоповторы.
Видео доступно на YouTube-канале DD Channel. Права на видео принадлежат Activision.
Call of Duty (2003)
Разработчик: Infinity Ward
Платформы: ПК
Рейтинг: 91%
Об этом мало кто помнит, но оригинальная Call of Duty была создана той же командой, что до этого выпускала культовые части Medal of Honor. Однако после релиза нескольких игр серии глава студии Винс Зампелла поссорился с EA и основал студию Infinity Ward, чтобы поработать над игрой под рабочим названием «Убийца Medal of Honor» — ей в итоге стала Call of Duty.
События первой части культовой серии разворачивались во времена Второй мировой войны с перспективы США, Британии, СССР и Союзников. Игра поражала своими постановкой, разнообразием и количеством экшен-сцен — даже спустя 20 лет проект смотрится очень достойно, а в начале 2000-х это был настоящий прорыв в жанре одиночных шутеров.
Видео доступно на YouTube-канале btbassaj. Права на видео принадлежат Activision.
Call of Duty: World at War (2008)
Разработчик: Treyarch
Платформы: ПК, PS3, Xbox 360, Wii
Рейтинг: 85%
World at War стала одной из последних частей Call of Duty, события которой развернулись во времена Второй мировой войны. Вместе с ней студия Treyarch закрыла для себя гештальт, рассказав историю американского пехотинца Миллера и советского рядового Петренко.
В мультиплеере же игроки могли сразиться на картах из одиночной кампании, поочерёдно открывая улучшения для различного оружия. А ещё здесь здесь дебютировал зомби-режим, ставший неотъемлемой частью будущего Call of Duty.
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.
Call of Duty: Black Ops (2010)
Разработчик: Treyarch
Платформы: ПК, PS3, Xbox 360, Wii
Рейтинг: 89%
После Второй мировой в World at War студия Treyarch решила отправиться на 20 лет вперёд и рассказать шпионскую историю сотрудника ЦРУ Алекса Мэйсона. События разворачиваются в 1968 году, когда американского оперативника держали в плену и заставляли вспомнить его о событиях последних лет.
Black Ops запомнилась в первую очередь интригующим сюжетом с неожиданными поворотами, культовыми фразами про цифры и развитием мультиплеера. Treyarch после релиза Black Ops показала себя достойным наследником Infinity Ward и главной студией Activision на годы вперёд.
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.
Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)
Разработчик: Infinity Ward, Sledgehammer, Raven
Платформы: ПК, PS3, Xbox 360, Wii
Рейтинг: 88%
Modern Warfare 3 стала одной из самых тяжёлых игр для Activision. После ухода большей части команды Infinity Ward на помощь в создании игры были брошены практически все внутренние студии компании: от новой Sledgehammer Games до ветерана Treyarch.
Несмотря на все проблемы, авторам удалось достойно завершить трилогию Modern Warfare. Здесь и битва в Нью-Йорке, и трагичный финал Соупа, и эпичная сцена с кончиной Макарова и пафосно закуривающим капитаном Прайсом.
Да, мультиплеер и кооператив были заметно слабее Modern Warfare 2, однако это всё равно был отличный шутер, который смог дать отпор набирающей ход Battlefield 3.
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.
Call of Duty: WWII (2017)
Разработчик: Sledgehammer Games
Платформы: ПК, PS4, Xbox One
Рейтинг: 81%
WWII стала ответом на растущий запрос аудитории вернуть серию к корням — во времена Второй мировой войны. Авторы Advanced Warfare прислушались к фанатам и выпустили самый аутентичный шутер в истории Call of Duty — даже с возвращением знаменитых аптечек из самой первой игры и шутеров 90-х.
Несмотря на явные старания разработчиков, WWII не стала одной из лучших Call of Duty. Сюжет оказался глуповатым даже по меркам франшизы — не спасала даже фирменная постановка — а мультиплеер не мог похвастаться разнообразием из-за ограничений сеттинга.
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.
Call of Duty: Black Ops 2 (2012)
Разработчик: Treyarch
Платформы: ПК, PS3, Xbox 360, Wii U
Рейтинг: 83%
Спустя 11 лет после выхода Black Ops 2 всё ещё остаётся самой необычной частью серии. В ней студия Treyarch отправилась в будущее и рассказала историю Дэвида Мэйсона в нелинейной сюжетной кампании, где игрок мог делать выбор со влиянием на исход событий.
Black Ops 2 выделялась на фоне других Call of Duty не только постоянными сюжетными поворотами и шестью концовками (да, здесь целых шесть финалов!), но и отточенным до блеска футуристичным мультиплеером.
Некоторые игроки до сих пор считают, что здесь Treyarch удалось создать лучший сетевой режим в истории серии.
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.
Call of Duty: Modern Warfare (2019)
Разработчик: Infinity Ward
Платформы: ПК, PS4, Xbox One
Рейтинг: 81%
Перезапуск Modern Warfare должен был стать триумфальным возвращением серии Call of Duty. Улучшенный движок, актуальный сюжет с «серой» моралью, а местом действия вновь стала современность.
Да, у Infinity Ward получилась не лучшая одиночная кампания с простейшими кооперативными миссиями. Однако технологичный мультиплеер стал основой для будущих частей, включая королевскую битву Warzone с первой гигантской для серии картой.
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.
Call of Duty: Black Ops Cold War (2020)
Разработчик: Raven (кампания), Treyarch (онлайн)
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Рейтинг: 76%
Игра тяжёлой судьбы, хотя по итоговому результату так и не скажешь. Cold War рассказывает про события вскоре после первой Black Ops, возвращая многих известных героев. Как и в Black Ops 2, тут снова есть выборы и загадки по мере прохождения сюжета, которые влияют на исход.
В мультиплеере изменений немного: перед нами была Black Ops 4 в другом сеттинге и без героических умений.
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.
Call of Duty: Ghosts (2013)
Разработчик: Infinity Ward
Платформы: ПК, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U
Рейтинг: 78%
В 2013 году Ghosts оказалась в центре скандала после первых презентаций с детализированными рыбками и собачкой. На фоне конкурента в лице Battlefield 4, которая щеголяла продвинутой графикой, реалистичной системой разрушений и гигантскими картами, «Призраки» смотрелись как привет из далёкого прошлого.
Однако спустя годы и ворох спорных одиночных кампаний Ghosts постепенно возвращает себе фанатскую любовь. Да, мультиплеер там был далёк от совершенства, а сюжет воспринимался скорее сюрреалистично, но это всё ещё была просто нормальная Call of Duty, в которой можно было провести десятки уютных вечеров вместе с друзьями в сетевом режиме.
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.
Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)
Разработчик: Infinity Ward
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Рейтинг: 79%
Вторая часть перезапущенной Modern Warfare стала одной из самых спорных частей. С сюжетной точки зрения Infinity Ward выпустила одну из лучших Call of Duty — с оммажами на оригинальную Modern Warfare 2, хорошо прописанными диалогами и эпичной постановкой. Однако кампания обрывалась на полуслове, из-за чего фанатам пришлось ждать продолжения ещё целый год.
С точки зрения мультиплеера Modern Warfare 2 сделала шаг назад. Графически, технически и тактильно игра была выполнена на высочайшем уровне, однако плохие карты, ужасный интерфейс, сомнительная система прокачки оружия и полное игнорирование просьб геймеров оставили гигантский тёмный след на душе фанатов.
Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Activision.
Call of Duty 3 (2006)
Разработчик: Treyarch
Платформы: PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, Wii
Рейтинг: 82%
Дебютная Call of Duty от студии Treyarch. После успеха первых частей Activision захотела выпускать новые игры в серии ежегодно, для чего она и привлекла к разработке новую команду — чтобы чередовать проекты между студиями.
И дебют у Treyarch вышел удачный. Студия всего за восемь месяцев сделала полноценную Call of Duty с улучшенной графикой. Постановочные сцены всё ещё впечатляли, однако привычный геймплей во времена Второй мировой уже начал потихоньку приедаться.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Activision.
Call of Duty: Advanced Warfare (2014)
Разработчик: Sledgehammer Games
Платформы: ПК, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One
Рейтинг: 83%
Advanced Warfare стала первой «Call of Duty нового поколения». После невыразительной Ghosts и стагнации Modern Warfare 3 разработчикам из Sledgehammer Games удалось выпустить технологичный шутер с Кевином Спейси в роли главного злодея.
А ещё Advanced Warfare выделялась в мультиплеере и могла похвастаться какой-никакой разрушаемостью вместе с фишками экзоскелета. Создателю Dead Space Глену Скофилду удалось создать одну из самых прорывных частей в истории серии на тот момент. Хотя со временем про неё многие просто забыли.
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.
Call of Duty: Black Ops 3 (2015)
Разработчик: Treyarch
Платформы: ПК, PS4, Xbox One
Рейтинг: 83%
После прорывной Black Ops 2 и технологичной Advanced Warfare студия Treyarch выпустила триквел культовой подсерии. К удивлению фанатов, третья часть стала максимально серьёзным и очень жёстким произведением, исследующим войну будущего с активным использованием нейроинтерфейсов и роботов.
Вместо постоянного отстрела ботов разработчики сфокусировались на создании атмосферы: боёв стало куда меньше, а лицезрения ужасов войны — куда больше. Авторы даже пригласили на одну из главных ролей Кэти Сакхофф («Звёздный крейсер «Галактика», «Мандалорец») — и у неё есть несколько запоминающихся сцен в игре.
Что касается мультиплеера, то среди фанатов он всё ещё считается чуть ли не лучшим из «футуристической линейки»., хотя кому-то даже тогда хотелось более классической игры — без футуризма, прыжков по стенам и других особенностей сеттинга.
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.
Call of Duty: Vanguard (2021)
Разработчик: Sledgehammer Games
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Рейтинг: 74%
Наверное, самая ненавистная Call of Duty среди поклонников. Снова про Вторую мировую войну с сюжетной кампанией вокруг интернациональных героев, которые дают отпор немцам.
Игра создавалась на базе Modern Warfare (2019), но своих идей у разработчиков или не было, или им просто не хватало времени для их реализации. Кампания получилась короткой и очень глупой, мультиплеер оказался слишком безыдейным, да и зомби прошли мимо фанатов.
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.
Call of Duty: Infinite Warfare (2016)
Разработчик: Infinity Ward
Платформы: ПК, PS4, Xbox One
Рейтинг: 79%
Infinite Warfare сразу ненавидели. Трейлеры игры уничтожали дизлайками, а фанаты всячески открещивались от грядущей игры Infinity Ward.
Между тем «Бесконечная война» стала одной из самых любопытных Call of Duty в истории. За её разработку отвечали бывшие разработчики Uncharted и The Last of Us, а сюжетная кампания впервые предлагала игроку стать капитаном космического корабля с побочными вылазками и эпичными воздушными боями.
Авторы вдохновлялись культовыми научно-фантастическими проектами, включая «Звёздный крейсер «Галактика» и «Вавилон 5», а главного злодея в этот раз отыгрывал Кит Харингтон (Джон Сноу из «Игры престолов»).
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.
Если к сюжетной кампании вопросов у игравших не было, то к мультиплееру — масса. Кажется, даже спустя много лет именно мультиплеер Infinite Warfare считается худшим в истории франшизы.
Call of Duty: Warzone (2020)
Разработчик: Infinity Ward
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Рейтинг: 80%
Warzone — бесплатная королевская битва по Call of Duty. Именно «Варзона» привлекла к серии новую аудиторию, которая привыкла к тому, что Call of Duty – это исключительно адреналиновые сражения на небольших картах.
Warzone стала большим успехом для Activision и одной из самых популярных игр в жанре. Спустя два года издатель выпустил Warzone 2.0, постепенно выключив серверы первой версии. Во второй версии многое изменили и не к лучшему — настолько, что сейчас фанаты с теплотой вспоминают ту самую старую Warzone.
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.
Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)
Разработчик: Sledgehammer Games
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Рейтинг: 60%
Изначально третья часть перезапущенной подсерии должна была стать аддоном для Modern Warfare 2, однако Activision поставила перед Sledgehammer сложнейшую задачу: выпустить полноценную новую часть серии всего за полтора года.
Авторы сделали ход конём: они не только прислушались к фанатам Modern Warfare 2, которых Infinity Ward игнорировала целый год, но и постоянно общались с людьми — очень быстро поклонники мультиплеера увидели в Modern Warfare 3 ту самую игру, о которой они мечтали, да ещё и на культовых картах старой MW2.
Однако с сюжетной кампанией случилось неприятность: студии явно не хватило времени для её создания, поэтому за сингл игру уничтожили — многие игнорировали сетевые режимы и отличные «Зомби», сосредоточившись на плохой сюжетной кампании.
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.
Call of Duty: Black Ops 4 (2018)
Разработчик: Treyarch
Платформы: ПК, PS4, Xbox One
Рейтинг: 85%
Black Ops 4 стала единственной Call of Duty в истории без сюжетной кампании. Студия Treyarch просто не успевала её доделать вовремя из-за возросших амбиций, поэтому разработку свернули в пользу создания первой королевской битвы для франшизы.
Вдобавок мультиплеер сделали более классическим — без беготни по стенам и без автоматического восстановления здоровья. Сетевой режим получился отличным, как и «Зомби». В целом у авторов вышла достойная часть серии, однако многие фанаты остались крайне разочарованы полным отсутствием одиночной кампании.
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.