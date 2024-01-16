Лучшая Call of Duty: голосуйте за Modern Warfare, Black Ops или другие игры серии

В это трудно поверить, но в 2023 году серии Call of Duty исполнилось 20 лет. Культовая франшиза Activision и один из самых дорогих брендов в игровой индустрии выходит почти ежегодно на протяжении уже двух десятков лет.

Когда-то серию обожали за эпичную одиночную кампанию с качественной режиссурой и захватывающими миссиями. Сегодня же серия ассоциируется скорее с мультиплеером и королевской битвой Warzone, сильно повлиявшими на всю игровую индустрию.

В этом материале мы коротко рассказали о главных частях франшизы и предлагаем выбрать нашим читателям лучшие части Call of Duty в истории.

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