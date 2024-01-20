Выбираем лучшего «Принца Персии» — кто станет фаворитом?

Спустя 14 лет «Принц Персии» наконец-то вернулся: впервые с 2010 года в серии появилась новая часть, которая ещё и получила высокие оценки серии — The Lost Crown оценили выше, чем в своё время «Схватку с судьбой», «Два трона», перезапуск 2008 года и «Забытые пески». Это успех!
За 35 лет существования по мотивам Prince of Persia вышло аж девять крупных игр серии — пришло время выбрать лучшую.
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Prince of Persia (1989)
Разработчик: Brøderbund
Для своего времени революционная игра с невероятно правдоподобным анимациями. На прохождение уходило ровно 60 минут, за которые Принцу надо было выбраться из заключения, преодолеть все ловушки, победить злодея и спасти принцессу.
По факту первый «Принц Персии» — головоломка, где каждая локация имеет собственные особенности. Где-то ловушки, где-то уникальные акробатические испытания, где-то схватки с врагами, а ещё повсюду раскиданы секреты для самых внимательных.
Видео доступно на YouTube-канале Luke's World. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Prince of Persia: The Sands of Time (2003)
Разработчик: Ubisoft Montreal
Платформы: ПК, PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, GameCube
Рейтинг: 92%
«Пески времени» были инновационной для своего времени игрой: с передовой графикой, нетривиальным геймплеем и перенесением всех особенностей первых частей — это была игра про помесь акробатики, сражений и избежание ловушек. Но вдобавок к этому появились пески времени — важнейшая механика для серии.
Теперь при неудаче, будь то падение или получение большого урона в бою, можно было просто повернуть время вспять и избежать проблем. Вдобавок пески использовались и более изящно, помогая решать головоломки.
Видео доступно на YouTube-канале iamturdrocket87. Права на видео принадлежат Ubisoft.
В 2010 году по мотивам игры вышел одноимённый фильм с Джейком Джилленхолом, который в Disney рассчитывали превратить в целую франшизу в духе «Пиратов Карибского моря», однако оценки и сборы кино оставляли желать лучшего, поэтому продолжение так и не увидело свет.
Prince of Persia: Warrior Within (2004)
Разработчик: Ubisoft Montreal
Платформы: ПК, PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, GameCube
Рейтинг: 83%
«Пески времени» было восточной сказкой, тогда как «Схватка с судьбой» сделала неожиданный поворот в мрачность, жестокость и металл — сиквел удивил всех новым стилем, который будто бы шёл вразрез с идеями «Принца Персии».
Сама игра, если забыть про связь серии со сказочной атмосферой, получилась отличной — тут и закрученный сюжет с перемещениями по времени, и куда более продуманная боевая система, и даже элементы метроидвании, когда части мира закрыты до появления у героя нужного умения или предмета.
Однако резкая смена атмосферы сильно ударила по игре — в трилогии «Схватка с судьбой» получила самые низкие оценки. По слухам, даже создатель франшизы Джордан Мехнер оказался шокирован решением Ubisoft.
Видео доступно на YouTube-канале nina melyna. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Prince of Persia (2008)
Разработчик: Ubisoft Montreal
Платформы: ПК, PS3, Xbox 360
Рейтинг: 83%
Полный перезапуск серии — с новым героем, миром и визуальным стилем, который теперь напоминал ожившую акриловую картинку. При этом без песков времени — от главной особенности прошлых частей отказались, чтобы не превращать франшизу исключительно в повесть с временными закрутами.
Новый «Принц Персии» наконец-то привнёс в серию открытый мир, который пытались реализовать ещё в «Два трона». Игра делала ключевую ставку на акробатику, но совсем забыла про интересные бои, реальную сложность и увлекательную историю, которыми на тот момент прославилась серия благодаря трилогии «Песков времени».
Продажи оставляли желать лучшего, поэтому игра 2008 года так и осталась единственной в своей вселенной, а неожиданный сюжетный поворот в финале так и не получил развития (а жаль!).
Видео доступно на YouTube-канале Gamehelper. Права на видео принадлежат Гишыщае.
Prince of Persia: The Two Thrones (2005)
Разработчик: Ubisoft Montreal
Платформы: ПК, PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, GameCube
Рейтинг: 85%
Финал трилогии «Песков времени» попытался объединить особенности обеих игр — одновременно и вернуться к восточной сказке, но и оставив жестокость предшественницы. Удивительно, но у команды в целом всё получилось.
«Два трона» — идеально балансировала между атмосферой крайностями двух прошлых игр. Главной особенностью триквела стало появление тёмного принца — творение вновь выпущенных песков времени породило разделение личности героя.
В целом поклонники получили главное — «Два трона» красиво завершила всю трилогию, закольцевав повествование.
Видео доступно на YouTube-канале Fullgames. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Prince of Persia 2 The Shadow and the Flame (1993)
Разработчик: Broderbund
Прямое продолжение первой части, где Принцу вновь предстоит спасти принцессу. Сиквел не сделал ничего революционного — всё ещё предстояло решать головоломки, избегать ловушек и сражаться с противниками. Изюминкой второй части стали похорошевшая графика и куда более разнообразные локации.
Видео доступно на YouTube-канале AL82 Retrogaming Longplays. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Prince of Persia: The Forgotten Sands (2010)
Разработчик: Ubisoft Montreal
Платформы: ПК, PS3, Xbox 360, Wii, PSP
Рейтинг: 75%
Ubisoft к выходу фильма «Пески времени» решила дать «Принцу Персии» ещё один шанс реабилитироваться после коммерческого провала игры 2008 года — серия вернулась к миру «Песков времени». Новая глава «Забытые пески» рассказала о трансформации Принца из добряка в «Песках времени» в ожесточённого воина в «Схватке с судьбой» — попытавшись сгладить углы между двумя частями.
Игра получилась неплохой, и спустя 14 лет её легко назвать недооценённой, но «Забытые пески» во всех аспектах ощущались необязательными и проходными — оно и неудивительно, ведь проект очень торопили к выходу фильма, а сама игра слишком уж пыталась копировать «Пески времени».
Продажи оказались ещё хуже прошлой части, поэтому Ubisoft положила франшизу в стол на долгие годы.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Prince of Persia: The Lost Crown (2024)
Разработчик: Ubisoft Montpellier
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch
Рейтинг: 86%
The Lost Crown начинала свою жизнь как продолжение The Shadow and the Flame, однако в один момент издатель решил сделать игру полностью самостоятельной, без привязки к классической серии. Новинка представляет собой метроидванию, где нужно исследовать проклятый замок, где время идёт для каждого по-своему.
«Потерянная корона» умело возвращается к тому, что всегда выделяло «Принца Персии» — это игра про акробатику, сражения и ловушки. Лучшие части франшизы всегда умело комбинировали именно эти три элементы, и новинка следует принципу. Получилось круто.
Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Prince of Persia 3D (1999)
Разработчик: Mindscape
Платформы: ПК, Dreamcast
Первая попытка перенести «Принца Персии» в 3D провалилась: игра страдала от всех болячек ранних трёхмерных игр и по пути растеряла многие особенности своих прародителей. Сюжетно у нас была очередная история про спасение принцессы от злодея, а геймплейно – очень неуклюжая акробатическая игра с ещё более неудачными боями.
Хотя чисто визуально она могла похвастаться неплохой графикой для своего времени.
Видео доступно на YouTube-канале FirstPlays HD. Права на видео принадлежат Ubisoft.