Выбираем лучшего «Принца Персии» — кто станет фаворитом?

Даже спустя 21 год The Sands of Time всё ещё остаётся самой высокооценённой игрой серии. Сейчас в работе ремейк «Песков времени», за который вновь отвечает Ubisoft Montreal.

Prince of Persia: The Sands of Time (2003)

Prince of Persia: Warrior Within (2004)

Prince of Persia: The Two Thrones (2005)

Фото: Ubisoft

6 место

Prince of Persia 2 The Shadow and the Flame (1993)