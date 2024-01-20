Выбираем лучшего «Принца Персии» — кто станет фаворитом?

Спустя 14 лет «Принц Персии» наконец-то вернулся: впервые с 2010 года в серии появилась новая часть, которая ещё и получила высокие оценки серии — The Lost Crown оценили выше, чем в своё время «Схватку с судьбой», «Два трона», перезапуск 2008 года и «Забытые пески». Это успех!

За 35 лет существования по мотивам Prince of Persia вышло аж девять крупных игр серии — пришло время выбрать лучшую.

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