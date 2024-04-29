Топ-матчи вторника: «Бавария» — «Реал», финал волейбольной Суперлиги, плей-офф в НХЛ и НБА

Спорт 30 апреля: отправит ли «Флорида» в отпуск Кучерова, Василевского и Сергачёва, а ещё борьба за выход в РПЛ. Следите с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», плей-офф НХЛ, первый раунд, пятый матч

Интрига: сможет ли «Флорида» отправить Кучерова, Василевского и Сергачёва в отпуск?

Одна из самых горячих серий первого раунда продолжается. «Тампа» проиграла первые три матча и поставила себя почти в безвыходное положение. Но победа в последней встрече должна настроить на позитивный лад подопечных Купера. Готов ли Василевский во второй раз переиграть в очной дуэли Бобровского?

🏀 2:30: «Майами Хит» — «Бостон Селтикс», плей-офф НБА, первый раунд, четвёртый матч

Интрига: подопечные Споэльстры вновь сравняют счёт в серии?

«Майами Хит» удалось на выезде зацепить одну победу за счёт рекордного количества трёхочковых бросков. Однако «Бостон Селтикс» не намерен церемониться с «огненными». «Кельты» довольно уверенно победили в третьем матче – 104:84 — и не сбавляют оборотов. Джимми Батлера и Терри Розира некем заменить в составе клуба из Флориды, но главный тренер Эрик Споэльстра умеет находить ответы на самые сложные вопросы. Волшебник Спо в этот раз придумает нечто сверхординарное, что поможет обыграть «кельтов»?

🏀 3:30: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер», плей-офф НБА, первый раунд, четвёртый матч

Интрига: лучшая команда Запада по итогам регулярки добьёт «пеликанов» в плей-офф?

В стадии плей-ин Зайон Уильямсон получил травму, из-за которой не может помочь своей команде в первом раунде плей-офф. Без своего лидера «Нью-Орлеан Пеликанс» сумел навязать борьбу «Оклахома-Сити Тандер» лишь в одной игре серии – 92:94. Впрочем, кому какая разница, когда результат на табло – 3-0. «Молнии» в шаге от второго раунда, все лидеры в строю, а командная игра на высоте. Что ещё нужно?

🏒 4:30: «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, первый раунд, четвёртый матч

Интрига: продолжат ли команды побеждать исключительно на выезде?

Многие называют эту серию скрытым финалом. Да, это утверждение слегка перенасыщено пафосом, но серия удаётся на славу. «Вегас» показал настоящий чемпионский хоккей на выезде, выиграв оба матча, но на своей площадке выглядел блёклой тенью самого себя. Увидим ли мы первую шайбу в исполнении российских игроков?

Игру голкипера «Вегаса» отмечает даже его визави: Эттингер — об игре вратаря «Вегаса» Томпсона с «Далласом»: он был словно Доминик Гашек

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», плей-офф НБА, первый раунд, пятый матч

Интрига: Йокич или Леброн — продолжится ли серия или конец для «Лейкерс»?

11-матчевая победная серия «Денвер Наггетс» в матчах с «Лос-Анджелес Лейкерс» официально прервалась. «Озёрники» во главе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом наконец-то обыграли принципиальных соперников. При этом «самородки» должны чувствовать себя предельно комфортно, так как ведут в первом раунде плей-офф НБА со счётом 3-1. Сумеет ли банда Короля одержать победу на выезде или же борьба за чемпионство для них закончится? Ближайший матч даст нам ответы на все вопросы.

⚽️ 15:00: «Родина» — «Тюмень», Первая лига, 30-й тур

Интрига: борьба за выход в РПЛ продолжается

«Родина» и «Тюмень» не оставляют надежд выйти в РПЛ. Да, напрямую уже не получится, но попасть в стыки — реальная задача. «Родина» идёт на пятом месте, «Тюмень» — восьмая. Но команды разделяет всего три очка. Так что очный матч стратегически важен. Либо «Родина» догонит идущий четвёртым «Арсенал», либо «Тюмень» подтянется к топ-5. Обе команды не побеждали в последних двух турах. Кому улыбнётся удача сейчас?

🏐 18:00: «Динамо» Москва — «Зенит-Казань», Суперлига (Мужчины). Финал, третий матч

Интрига: казанцы возьмут золото уже в ближайшем матче?

Москвичи держали интригу весь второй матч в Казани: даже взяли у «Зенита» первый из 19 сетов в плей-офф. И могли уходить на супер-тай-брейк, но в концовке матча проснулся Дмитрий Волков, который стал самым результативным в клубе и набрал 18 очков — его блоком встреча и завершилась! Первый же матч в Москве может стать последним в серии до трёх побед – и «золотым» для казанского «Зенита».

⚽️ 22:00: «Бавария» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, 1/2 финала, первый матч

Интрига: кто приблизится к финалу ЛЧ?

«Бавария» и «Реал» — постоянные участники решающих стадий Лиги чемпионов. Их матчи — классика турнира. Нас ждёт очередное шоу из двух эпизодов! Первый — в Мюнхене. «Бавария» уже потеряла шансы на победу в Бундеслиге, а «Реал» де-факто — чемпион Испании. У мюнхенцев есть мотивация забрать хотя бы ЛЧ, а мадридцы не против оформить «золотой» дубль. Важно провести удачно первый матч. А если «Реал» увезёт из Мюнхена победу, то серьёзно приблизится к финалу. Нас ожидает элитный футбол с крутой интригой!