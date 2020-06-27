«Я даже в семье не лучший вратарь. Какого чёрта я мечтаю играть за сборную Бразилии?»

Новая глава цикла, посвященного главным героям нынешнего «Ливерпуля». Напомним, что в ночь с четверга на пятницу, после поражения «Манчестер Сити» в матче с «Челси», команда официально стала чемпионом Англии. Впервые за 30 лет!

Материал про Юргена Клоппа — здесь. На очереди — рассказ о главном вратаре чемпионской команды.

Алисон Бекер родился в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул в местечке Нову-Амбургу (Новый Гамбург). Этот муниципалитет в 1927 году основали немцы, желающие навсегда распрощаться с Европой. Среди эмигрантов были и предки вратаря, от которых он и унаследовал столь непривычную немецкую фамилию для Южной Америки.

Малыш Алисон рос в семье со скромным достатком – отец футболиста Хосе работал риелтором, а мать Магали была домохозяйкой. Поэтому семье Бекеров приходилось ютиться в маленькой квартире. Впрочем, небольшая жилплощадь отнюдь не мешала Алисону с его старшим братом Муриэлем играть в футбол.

Фото: twitter.com/ofutebolnews

«В качестве ворот мы использовали нашу двухъярусную кровать. Поочерёдно мы пытались забить друг другу. Нам нравилось дурачиться и пытаться подрожать звёздам футбола, например, бить рабоной. Во время игры мы сильно шумели и так топали, что у соседки снизу тряслась люстра. После её жалоб нам частенько прилетало от родителей», — вспоминал Бекер.

На улице юный Алисон тоже занимал место в воротах. В компании друзей Муриэля он был самым младшим, а потому права выбора, где играть, юнцу никто не давал. Смирившись со своей участью, Бекер научился получать удовольствие от игры в «рамке» — гонять мяч в поле вскоре уже не особо хотелось. Мальчик нашёл своё призвание.

«Когда Таффарел взял пенальти, папа засунул голову в торт!»

«Моя мама была вратарём в школьной гандбольной команде, мой дедушка играл в воротах в любительском футбольном клубе моего родного города, а отец был голкипером сборной работодателя. Вероятно, сам Бог хотел, чтобы я пошёл по их стопам».

Отец Алисона безумно любил футбол. Именно он привил братьям страсть к этой игре. «Мой отец был сумасшедшим, в хорошем смысле. Когда проходил чемпионат мира -1998, мне было 5 лет, а брату — 10. Мы смотрели полуфинал Бразилия-Нидерланды у тёти. После того, как игра перешла в серию пенальти, папа с дядей начинали сходить с ума. Они просто не могли справиться с волнением и усидеть на месте. Когда Таффарел (вратарь сборной Бразилии – прим. «Чемпионата») взял последний пенальти, мой отец побежал на кухню и засунул голову в торт. Затем он вернулся в комнату с кремом на лице и прокричал: «Мы будем в финале! Мы будем в финале!». Это был самый забавный случай в моей жизни».

Несмотря на любовь к футболу, отец мальчиков не хотел, чтобы они становились профессиональными игроками. Хосе требовал от сыновей высокой успеваемости в школе и изучения религии. Скрипя зубами, он разрешил Муриэлю тренироваться, но желанию Алисона заниматься футболом долго противился. Лишь после настойчивых убеждений ребят, он сдался. Так, в 10 лет младший Бекер попал в академию «Интернасьоналя», где уже занимался его брат.

Впрочем, Алисон не забывал требований отца. После тренировок мальчик усердно занимался и читал Библию. Священное писание голкипер открывает и до сих пор. «Я очень привязан к Иисусу и религии», — признавался вратарь. Этой зимой Бекер крестил в собственном бассейне жену Фреда Монику Салум и Роберто Фирмино. Во время церемонии крещения одноклубника бразилец даже расплакался.

В академии «Интернасьоналя» младший Бекер тренировался с большим энтузиазмом. Алисон старался брать пример с Муриэеля, который блистал в воротах, выступая за свою команду. Но к сожалению, в юности он оставался лишь бледной тенью старшего брата.

Алисон был одним из самых низких игроков в команде. Он отставал от сверстников по физическому развитию, а потому серьёзно уступал им в силе, реакции и технике. В то время юный вратарь так же страдал от лишнего веса и проблем с кожей лица – не помогали ни диеты, ни специальные косметические мази. Засиживаясь на лавке запасных, Бекер частенько плакал и размышлял об уходе из футбола. «Я даже в семье не лучший вратарь. Какого чёрта я мечтаю играть за сборную Бразилии?», — досадовал юный футболист.

Впрочем, вратарю всё-таки хватило сил, чтобы не сдаться. В итоге в 15 лет он наконец был вознаграждён за своё терпение.

Ливерпуль сегодня не заснёт! Как игроки и болельщики клуба празднуют победу Соцсети обсуждают главное событие футбольного сезона.

«Люди спрашивали, буду ли я так же хорош, как мой брат?»

«За год я вырос со 170 до 187 сантиметров. Вдруг у меня появились и физика, и техника. Люди начали следить за мной. В 16 лет я отдыхал с друзьями в доме моего деда. Проверив телефон, я заметил пять пропущенных вызовов от него. Если честно, рассчитывал тогда на худшее. Думал, что что-то произошло в семье и в панике перезвонил деду. «Тебе нужно сейчас же вернуться домой». «Почему? Кто-то заболел или умер?». «Нет, тебя вызвали в сборную Бразилии до 17 лет», — восторженно кричал в трубку дед Алисона.

После резкого рывка в росте у вратаря не только улучшились результаты в футболе, но и исчезли проблемы с кожей и лишним весом. Из гадкого утёнка Бекер превратился в красавчика с обложек модных женских журналов. Когда парню было 18 лет, в торговом центре к нему даже подошла девушка из модельного агентства и предложила принять участие в фотосессии. Однако Алисон отказался, заявив, что предпочитает быть вратарём.

Ждать дебюта в основной команде ему пришлось до 20 лет. Тогда за «Интернасьонал» выступали Агенор, брат Алисона Муриэль и легенда бразильского футбола Дида, так что младшему Бекеру нужно было хорошенько постараться, прежде чем добыть себе место в команде. Впервые на поле в бразильской Серии А молодой голкипер появился в конце августа 2013 года. В дебютной игре с «Гоясом» Алисон пропустил три мяча, но главный тренер «Интернасьоналя» Мело да Силва Клемер всё равно доверил воспитаннику клуба провести в воротах ещё 5 следующих матчей.

Даже ту маленькую победу Алисон до сих пор связывает с помощью своего брата. Без конкуренции с Муриэлем – не было бы блестящей карьеры, считает Бекер.

«За все свои достижения мне нужно благодарить брата. Когда мы играли на одной позиции в клубе, люди постоянно нас сравнивали. Они говорили: «Будет ли Алисон так же хорош, как и Муриэль?».

Мне не очень хотелось сравнивать себя с ним, но он мне показывал, к чему нужно стремиться. Как профессионал, я должен был равняться на тех, кто лучше меня. Мне всегда хотелось его превзойти, но и Муриэль был очень конкурентоспособным и всегда хотел только побеждать. В то время в «Интернасьонале» мы ежедневно упорно тренировались: никто не хотел оказаться хуже.

Когда я уставал, он часто говорил: «Вперёд, бро, давай сделаем еще это раз!» И я делал. А когда уставал он, я говорил: «Шевелись, старик. Посмотри, я всего лишь ребёнок, однако сильнее тебя!» Так было с тех пор, как мы начали играть пластиковым мячом в детстве», — вспоминал с улыбкой Бекер.

Лучше всего в памяти вратаря отложился один эпизод из девства, связанный с братом. Когда Алисон ещё сидел на скамейке заспанных и лишь мечтал о сборной Бразилии, его брат вернулся домой с очередным кубком. В руках у Муриеля была награда лучшему вратарю турнира среди молодёжных команд. «Ух ты! Я тоже такой хочу!», — воскликнул Беккер, после чего стал тренироваться ещё упорнее.

«Этот парень – Месси среди вратарей»

Для того, чтобы окончательно застолбить за собой место в старте «Интернасьоналя» Алисону потребовался всего лишь год. Уже в сезоне-2015 он стал номером один в родном клубе, а в конце года случился долгожданный дебют во взрослой сборной Бразилии – в национальную команду голкипера вызвал Дунга.

Громкие успехи молодого вратаря не могли остаться незамеченными. Летом 2016 года за него развернулась настоящая борьба на трансферном рынке, которую выиграла «Рома».

В Италию Бекер отправился не один. Вместе с ним полетела его жена – врач-педиатр Наталья Лёве.

Фото: instagram.com/natalialbecker

Со своей спутницей жизни голкипер был знаком ещё со школы, однако встречаться начал только в 2012 году. В Европе у супругов появилась на свет дочь Хелена, а летом 2019 года Наталья родила Бекеру сына – Маттео.

Фото: instagram.com/natalialbecker

В отличие от семейной жизни, дела на футбольном поле в Италии поначалу у Алисона не клеились. Лучано Спаллетти не доверял бразильцу и выпускал в Серии А только Войцеха Щенсны – тем временем Бекер был вынужден довольствоваться лишь матчами Кубка Италии и Лиги Европы. Не желая сидеть на лавке, голкипер даже засобирался на выход, однако вскоре «Рома» расторгла контракт с итальянским тренером, а польский вратарь ушёл в «Ювентус». Больше никто не мог помешать Алисону заявить о себе в Европе.

В свой единственный сезон в качестве основного голкипера «Ромы» бразилец так зажёг, что уже зимой за ним выстроилась очередь и топ-клубов. На вратаря претендовали «Сити», «Реал», «Ливерпуль», «Челси» и другие обладатели глубоких карманов.

«Этот парень — феномен. Это Месси среди вратарей, потому что у них похожие характеры. Алисон может стать героем своего времени. Его нельзя сравнивать с Доннаруммой. Я бы сравнил Алисона с Дино Дзоффом. Поверьте, я разбираюсь во вратарях. Алисон будет на высоте ещё как минимум 10 лет», — восхищался тогда голкипером бывший вратарь «Ромы» Роберто Негрисоло

Боссы «волков» прекрасно понимали, сколько они могут выручить с продажи Бекера, поэтому решили потерпеть до лета, и в итоге получили от мерсисайдцев рекордные на тот момент деньги за голкипера – 62,5 млн евро.

Перед приобретением Алисона «Ливерпуль» сполна настрадался от своих бедовых голкиперов Миньоле и Кариуса, так что на новом вратаре красные решили не экономить. Оказалось, не зря. В первый же сезон в Англии бразилец заработал репутация невероятно надёжного и хладнокровного вратаря. Он принял участие во всех 38 матчах АПЛ, пропустил лишь 22 мяча, оформил 21 «сухарь», был признан лучшим вратарём чемпионата Англии и помог «Ливерпулю» выиграть заветную Лигу чемпионов. А через год с Алисоном мерсисайдцам наконец покорилась и АПЛ.

Неплохо для вратаря, который даже в семье не был лучшим.