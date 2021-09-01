Как отдать ребёнка в футбольную секцию в Москве и сколько это будет стоить?

Футбол – отличный выбор вида спорта для ребёнка. На тренировках можно научиться взаимодействовать с командой и быть внимательным, проявлять лидерские качества, правильно реагировать на поражения, да и просто растратить лишнюю энергию. Но зачастую перед родителями встаёт много вопросов: куда отдать заниматься мальчика и где найти подходящую школу для девочки, как выбрать хорошего тренера, какая форма понадобится для занятий и самое главное – как не потратить на это весь семейный бюджет. Разбираемся в основных моментах в специальном проекте «Чемпионата» и ПСБ — официального банка-партнёра профессионального футбольного клуба ЦСКА. А помогает нам в этом профессиональный тренер Дмитрий Карпов.

Как выбрать футбольную секцию

Одно из преимуществ мегаполиса – разнообразие школ, секций и кружков на любой вкус и кошелёк. С другой стороны, чем больше вариантов, тем сложнее сделать выбор. Ведь первый шаг станет самым важным и определяющим на пути в большой спорт. Попробуем выяснить, с чего нужно начать и как не ошибиться с выбором.

В каком возрасте нужно отдавать ребёнка в футбол?

Современные частные секции начинают работу с малышами от трёх лет. Уже в этом возрасте можно понять предпочтения ребёнка, определить, насколько он активен, и выбрать для него подходящее по характеру занятие. Футбол подходит подвижным мальчикам и девочкам. Тренировки будут способствовать развитию реакции, координации и ловкости.

Конечно, трёхлетку никто не отправит на турниры и чемпионаты. Ребёнок будет выполнять простейшие задания, учиться взаимодействовать с тренером и проводить время со сверстниками. Но уже через три года он составит отличную конкуренцию ребятам, которые только пришли знакомиться с этим видом спорта в 6-7 лет.

А вот уже с 6-7 лет детей принимают в профессиональные академии. О них чуть подробнее.

На что обращать внимание при выборе школы?

Дмитрий Карпов профессиональной инструктор футбольной техники В первую очередь, для того чтобы узнать, в какую футбольную школу отдать ребёнка, родитель должен понять: он хочет, чтобы ребёнок социально развивался или играл профессионально. Отвечая на этот вопрос, можно определить, в каком направлении двигаться.

Существуют профессиональные академии и частный сектор. Во втором случае школы имеют чуть менее профессиональных тренеров. Задача академий – воспитывать футболистов, которые потенциально в будущем будут играть на высоком уровне. Для этого предусмотрена специальная методика, работают специалисты с лицензией, всё держится под строжайшим контролем.

Кроме того, в России футбольные секции существуют и как дополнительное образование в государственных школах. Уровень тренерского состава там чуть менее высокий, но для развития ребёнка такой опыт может быть большим плюсом.

Все футбольные школы отличаются методиками, по которым они тренируют детей, месторасположением и, конечно же, ценой. В первую очередь, опираться следует именно на эти три определяющих фактора. Кроме того, важно обратить внимание на тренерский состав, но к этому вопросу мы перейдём чуть позже.

Методика

На российском рынке футбольных школ одинаковой популярностью пользуются как российские, так и европейские методики. В первом случае на передний план выходит развитие команды, во втором — больший акцент делается на индивидуальные качества начинающего футболиста.

Дмитрий Карпов профессиональной инструктор футбольной техники Чтобы выбрать методику обучения, стоит посмотреть на уровень школы. Изучите историю – сколько академия выпустила игроков, которые достигли профессионального уровня. Но в целом можно обратить внимание на испанскую, французскую и немецкую методики.

Месторасположение

С этим пунктом, кажется, всё максимально понятно. Чем удобнее расположена школа, тем реже вы будете пропускать занятия и опаздывать на них. Ведь регулярность – залог успеха в любых тренировках.

Цена

В первую очередь, следует определить, какой бюджет вы готовы вкладывать в занятия ребёнка. Безусловно, какой бы сильной ни была ваша любовь, рассчитывать следует максимально рационально. Чадо не скажет вам спасибо, если из-за тренировок ему придётся жертвовать новыми игрушками и походами в игровые центры.



Существуют бесплатные и коммерческие секции. Цена в последних может сильно отличаться. Стоимость московских школ можно определить в разбеге от 3 до 10 тыс. руб. в месяц. Сумма зависит от всех вышеперечисленных факторов, а также от количества занятий в месяц. Дополнительно будут оплачиваться футбольные сборы – от 20 тыс. руб.

Нашли для себя несколько подходящих вариантов и не можете выбрать? Сходите на пробное занятие сразу в несколько учреждений. Так вы сможете лично оценить саму школу, работу тренера, посмотреть на реакцию ребёнка и понять, где ему нравится больше всего.

Как выбрать тренера

Здесь снова обращаемся к цели поступления в школу.

Дмитрий Карпов инструктор Бывают случаи, когда в неполных семьях по разным причинам отсутствует отец. В таком случае футбол можно рассматривать как способ социального развития. Мама может выбрать определённую модель тренера, чтобы он участвовал в воспитании ребёнка.

Главная задача тренера – это образование. Но, кроме того, важно, чтобы он относился к ребёнку так, как хотел бы, чтобы относились к его сыну, или дочери, или к нему самому в детстве. Нужно, чтобы эмоциональный фон вокруг ребёнка был положительным.

Отметьте основные качества специалиста и проследите за его взаимодействием с ребёнком. Важным фактором является коммуникация: ребёнок должен быть сконцентрирован, должен уважать тренера, быть заинтересованным. Главное, чтобы и вы, и тренер понимали, что ошибки ребёнка – это норма, потому что именно через них спортсмен начинает прогрессировать и двигаться вперёд.

Какие лицензии действуют в России?

Категория D — подходит для работы с детско-юношескими командами. Действует пять лет.

Категория С — подходит для работы с юниорами, первым и вторым дивизионами, а также в любительских клубах. Действует три года.

Категория В — позволяет тренировать спортсменов команд Российской Премьер-Лиги и пр. Действует три года.

Категория А — позволяет работать тренером в странах, входящих в состав Тренерской конвенции УЕФА по уровню В или А, а также в футбольных клубах Российской Премьер-Лиги.

Лицензия Pro — позволяет стать главным тренером в странах, входящих в конвенцию. Действует три года.

Лицензии собственных академий футбольных школ — позволяют проводить занятия в футбольных школах сети и свидетельствуют об успешном прохождении специализированной программы обучения школы.

Как правильно выбрать форму

Ещё один важнейший пункт в подготовке ребёнка к занятиям и, конечно, тоже финансово затратный. К счастью, специалисты уверяют, что футбол – один из самых бюджетных видов спорта. Проверим.

Что понадобится для тренировок?

Самое главное – это комфорт во время занятий. В обязательный минимум входят:

бутсы (от 2000 руб.)

кроссовки для зала (от 1500 руб.)

шорты (от 700 руб.)

спортивные штаны (от 1000 руб.)

футболка (от 300 руб.)

гетры (от 300 руб.)

носки (от 100 руб.)

щитки (от 800 руб.)

Дмитрий Карпов инструктор Очень важный момент – правильно подобранная обувь, чтобы ребёнок не испытывал дискомфорт. По всей Москве есть искусственные газоны, и они разного качества (резиновые, асфальтовые). Чем жёстче покрытие, тем мягче должна быть обувь. Использовать шипы в раннем возрасте очень опасно – есть вероятность получить травму. Поэтому, в первую очередь, нужно выбирать обувь в зависимости от покрытия. Когда вы пойдёте на просмотр или в академию, обязательно задайте этот вопрос тренеру и администрации команды.

Дополнительно могут понадобиться:

ветровка для прохладной погоды (от 1500 руб.)

рюкзак, чтобы уместить всё вышеперечисленное (от 1000 руб.)

Во многих академиях форму вам могут выдать. В частных школах родители обычно покупают её совместно.

Инвентарь

футбольный мяч. До 10 лет он должен быть 3-го или 4-го размера и не сильно прокачан. (от 1000 руб.)

конусы (от 1000 руб.)

фишки (от 700 руб.)

Итого: минимум 47 900 руб. в год (36 000 – обучение + 11 900 — за экипировку).

Для того, чтобы собрать ребёнка в секцию, предлагаем оформить карту болельщика ПФК ЦСКА и ПСБ — так вы сможете гарантированно обеспечить себе кешбэк до 7% в баллах, которые потом можно обменять на уникальные призы из каталога лояльности профессионального футбольного клуба ЦСКА или на рубли. А ещё получить приоритет при приобретении билетов на матчи команды. Заказать карту можно здесь.

Покупайте футбольные товары для детей по карте болельщика и рассказывайте свои истории о том, почему вы выбрали именно этот спорт, в социальных сетях с хештегом #футболспсб. 10 случайных участников получат мяч с подписями всех игроков ЦСКА. Главному герою самой яркой истории приз вручит футболист на стадионе ВЭБ Арена. А родители получат на карту баллы, эквивалентные году обучения их ребенка в секции.

С правилами участия в конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Что ещё должны знать родители футболистов?

Тренировки — серьёзный труд. Причём не только для самого ребёнка, но и для его родителей. Скорее всего, вам придётся возить сына или дочь на тренировки, следить за тем, чтобы юный спортсмен не пропускал занятий, а главное – самим не поддаваться соблазну это сделать. Тренировки могут проходить по несколько раз в неделю.

Стоит понимать, что профессиональными футболистами и тем более звёздами мировой величины станут не все дети. Поэтому важно не переусердствовать и не путать тот самый «мотивационный пинок» с давлением на ребёнка. Запаситесь терпением и помните, что занятия должны приносить ребенку радость и удовольствие. Всё остальное – неважно.

Благодарим за помощь в организации и проведении съёмки магазин «Спортмастер PRO» в ТЦ Авиапарк.