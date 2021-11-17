«Жизнь на футболе не заканчивается». Как вратарь сборной России ушёл в диджеинг

Мы запустили текстовый сериал об атлетах, которые завершили спортивную карьеру. Уходить из профессии, которой ты посвятил кучу времени, очень сложно. Но жизнь продолжается, и герои находят для себя новые занятия, осваивают новые профессии и достигают успеха. Порой их судьбы приобретали настолько неожиданный поворот, что даже самим героям было трудно в это поверить. Уверяем, вы тоже удивитесь.

Руслан Нигматуллин бывший вратарь сборной России, диджей Рассказывает о причинах ухода из футбола, сложностях выбора новой профессии и жизни в Майами.

О себе

Для начала позвольте представиться. Меня зовут Руслан Нигматуллин, экс-вратарь сборной России и экс-вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и других российских футбольных клубов. Неоднократно признавался лучшим вратарём, лучшим футболистом в России, лучшим спортсменом страны и даже джентльменом года. В момент окончания спортивной карьеры, в силу возраста и определённых причин, как и все спортсмены, я встал перед выбором, чем мне заниматься дальше. Поскольку всё оказалось неожиданным и неподготовленным — у меня были определённые «шараханья».

Вопросов было два: занятие должно быть прибыльным с одной стороны, а с другой — должно так же нравиться, как и футбол. Ну, хотя бы быть как-то сопоставимо.

Когда ты полжизни занимаешься одним любимым делом, очень непросто перестроиться. Многим, к сожалению, это не удаётся.

На поле выходит Руслан Нигматуллин

Футбол появился далеко не сразу, потому что сначала были, скажем так, поиски себя, поиски любимого занятия. В первом классе я пошёл в неожиданный вид спорта — в вольную борьбу, потому что она была недалеко от дома, но как-то быстро перегорел. После этого пробовал лыжи, лёгкую атлетику, волейбол, баскетбол, хоккей с мячом и хоккей с шайбой. С футболом я познакомился только в 13 лет. Просто вышел во двор и встал в импровизированные ворота, между скамейкой и каким-то столбиком. Ребята начали мне бить, а я стал получать большое удовольствие от того, чем занимаюсь.

Во время дворовых матчей мне нравилось прыгать, падать, ловить мяч и наблюдать за восторженными откликами. Решил, что надо это развивать, и поэтому пошёл в казанскую школу «Электрон». К счастью, там требовался вратарь, и меня с радостью взяли.

Пришлось по ходу втягиваться, потому что у меня были большие пробелы в технике и тактике, во всём. Другие ребята с самого детства ходили на тренировки, с семи лет начинали, а я пришёл очень поздно. Но в 16 лет это мне не помешало.

Меня ко всем видам спорта тянуло сильно и всегда, но я перегорал. Хоккей мне тоже очень нравился, я вообще не понимал, как можно сравнивать с футболом. Футбол — это так скучно, а тут есть лёд, скольжение, скорости. Радость от хоккея продолжалась до того момента, пока меня пару раз жёстко не встретили у борта. У меня не было абсолютно никакой массы, хотя катался я хорошо. И я понял, что для хоккея не создан. А в футболе наоборот — появилось чувство, что это моё. Сразу сложились большие цели и мечты и целый план по достижению всего этого.

Путь в профессиональном спорте

До сборной России было очень далеко. Сначала я попал в ФК «КАМАЗ», сам поехал на просмотр в 16 лет.

Это было немножко наивно. С другой стороны, я как Михаил Ломоносов пешком пошёл достигать своей цели.

Я примерно так же, только на автобусе и с дедом поехал в соседние Набережные Челны на тренировку футбольного клуба. К счастью, мне в жизни везло с людьми. Одним из таких людей был и является Валерий Васильевич Четверик, тогдашний тренер «КАМАЗа». Он что-то разглядел в совершенно, казалось бы, невзрачном юноше, худеньком, который всего три года занимается футболом. Поскольку определённые задатки у меня всё-таки были, меня взяли в команду. Четыре года там не прошли даром, меня пригласили играть в «Спартак Москва» — команду моей мечты.

Я был фанатом «Спартака» с самого детства, а Ринат Дасаев был моим кумиром. Болеть за «Спартак» я начал в 1987 году. Чемпионский, по-моему, год был, спартаковский. У меня вся стена была расклеена футболом, вратарями, Дасаевым. Конечно, когда тебя приглашают в команду, за которую ты болел с детства – это очень трогательный момент.

«Спартак» остался в моём сердце, хотя раскрылся полностью я в «Локомотиве» у Юрия Павловича Сёмина. В принципе, всех титулов именно личного характера мне удалось достичь именно в «Локомотиве».

Жизнь требует перемен

Первый раз я закончил играть в 31 год, то есть пришлось закончить, потому что у меня были проблемы со здоровьем, которые не позволяли мне дальше заниматься футболом профессионально. Я не был к этому готов. Чувствовалась небольшая паника, что делать дальше. Пробовал рекламное агентство открывать и агентской деятельностью позанимался, принимал участие в осуществлении трансфера Гильерме в «Локомотив». Но всё это по большому счёту было не для меня. Я больше человек творчества, футбол тоже отношу к творчеству. И именно этим и хотел заниматься.

За два с половиной года страшно соскучился по футболу. Поставил себе задачу вернуться хотя бы на год, может, на два. Для меня главным было ещё чуть-чуть ощутить этот кайф игры в воротах. Конечно же, хотелось вернуться на самый высокий уровень, но простой был уже большой и в меня особо не верили. Вернуться всё же удалось, в команду ростовского СКА. Достаточно там поиграл, получил удовольствие. Затем в Израиле, в высшем дивизионе, и в 35 лет закончил окончательно. Уже было пора.

В командах, в которых я тогда играл, зарплаты были небольшими, и становилось невозможно содержать семью. Я играл за копейки, для удовольствия, поэтому принял решение закончить это баловство. Думаю, что это было правильно.

Творчество. Музыка. Диджеинг

Для фотографии и живописи у меня, наверное, не было определённых способностей. Не было внутреннего двигателя, который заставлял бы заниматься этими направлениями, а музыка мне нравилась ещё в детстве. Параллельно со спортом была музыкальная школа по классу классической гитары и школьный хор. Сцена меня очень прельщала. Я всем рассказывал, как мы ездили выступать в консерваторию, но тогда меня пересилил футбол и я отложил музыку.

Когда завершил карьеру второй раз, я встал перед выбором, чем дальше заниматься. В то время, в 2010 году, набирала популярность профессия диджея. Мне совершенно случайно предложили поработать в клубе тогда, который сгорел через неделю после. Это стечение обстоятельств, не связанное с моим плохим или хорошим выступлением. Нужно было проимитировать диджеинг. В то время было модно поставить за пульт известного человека, не связанного с музыкой, а крутилась просто пластинка с заранее заготовленной музыкой. Мне эта идея не понравилась – я не люблю имитировать.

После пары базовых занятий в школе диджеев меня всё это зацепило.

С приходом в новую профессию у меня ещё оставался спортивный максимализм. Я хотел стать лучшим, и прогресс не заставил себя ждать. Через месяц я поехал на первые гастроли в Калининград.

С тех пор прошло уже 11 лет, а я всё ещё продолжаю этим заниматься и проехал 500 городов с выступлениями. Раньше вёл статистику, но сейчас уже сбился со счёта. Во многих городах был по 7-8 раз. Например, в Новосибирске ни разу не играл в футбол, но восемь раз играл музыку. Также побывал в США, Израиле, Германии, Бельгии, Испании, много интересных моментов было. Когда я играл в футбол, это был определённый кочевой образ жизни. И с музыкальной деятельностью получилось так же, снова появился этот драйв.

В России, до пандемии, у меня был контракт с Warner Music Russia. Я выпускал свои треки, и один из них был в горячей ротации по всей стране и СНГ. И меня даже номинировали в Кремле.

Жизнь и работа на другой стороне Атлантического океана

Сейчас я живу и выступаю в Майами, штат Флорида. Поскольку в Америке в университете учится мой старший сын, хотел быть поближе к нему. К тому же Майами очень люблю и с 1998 года прилетал сюда ежегодно в отпуск. Уже облюбовал это побережье и мечтал всегда жить возле океана. В моём возрасте плавание — это самый любимый вид спорта. Я плаваю очень много, по шесть часов, всё благодаря постоянно тёплому океану, и у меня есть возможность поддерживать внутренний спортивный дух. Это необходимо для жизни и для работы.

У диджеев здесь есть свои сложности. Выступления идут гораздо дольше. Если в России — 1,5-2 часа как хедлайнер, то в Америке диджей сам себя «разогревает» и выступает 4-5 часов.

У меня никогда таких длинных сетов не было до этого. Это достаточно приличная физическая нагрузка. Признаться, спина после этого отваливается. Понятно, что бывает разное, можно поставить один длинный трек на 5-10 минут и вяло всё сводить, но у меня более активная работа получается. Каждый трек я играю по минуте, меняя хиты за хитами, – моя фишка. Это энергозатратно, но прикольно и классно. Недавно играл сет на Хэллоуин, здесь, во Флориде, получил много положительных отзывов.

Хозяин клуба сразу подошёл, спросил, свободна ли у меня дата на Новый год. Это самый лучший показатель — когда выступление прошло, а музыканта уже хотят пригласить на следующее мероприятие.

А ещё я продолжил работу в своей футбольной школе Руслана Нигматуллина: тренирую детишек и учу взрослых. Провожу для них специальные развлекательные футбольные матчи. Это одно из направлений в моей деятельности, которым я здесь занимаюсь. Так что хочу сейчас в Россию приехать в декабре и тоже собрать ребят поиграть в футбол. Посмотрю, насколько в Москве это будет интересно.

С Россией я ни в коем случае не попрощался и буду с удовольствием планировать поездки сразу же, как только закончится локдаун. Помню, как три месяца просидел дома в Москве во время первого раза. Хочется иметь возможность спокойно выходить из дома.

Естественно, скучаю…

Каждый с грустью вспоминает те времена. В любом случае футболом я уже переболел и понимаю, что нужно двигаться вперёд. Хотя с удовольствием всегда вспоминаю, горжусь тем, что было.

Для меня никогда не было интересно жить прошлым, всегда хочется новых планов, новых целей, новых достижений и вызовов. А вот когда их нет, мне становится по-настоящему грустно.

Я не сожалею о прошлом. Жизнь на футболе не заканчивается. Если грустить о профессии, которая завершилась в 30 с копейками лет, когда человек только начинает практически свою сознательную жизнь, это совсем неправильно. Надо реализовываться и полноценно жить дальше.