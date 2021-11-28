«Главное — ни в коем случае не ругать». Мама чемпионов — о своей роли в карьере детей

В международный День матери мы решили рассказать историю семьи из Нижнего Новгорода, воспитавшей сразу двух профессиональных спортсменов. Варвара и Макар Есины — сильнейшие в стране сквошисты. Варвара в 15 лет стала самой молодой чемпионкой страны, а Макар уверенно носит звание второй ракетки России.

Мы поговорили с Ольгой Есиной о том, как воспитать чемпионов и какую работу нужно проделать над собой на протяжении этого пути, а также спросили у самих спортсменов, какую роль сыграла мама в их карьере.

Как всё начиналось

У нас достаточно спортивная семья и это были очень долгожданные дети. Мы были в браке девять лет, прежде чем они появились, мы очень их хотели. Практически сразу стали много с ними заниматься и нам хотелось отдать их в какой-нибудь спорт с самого их детства. Первое, куда их взяли, потому что им было всего по четыре года, была какая-то борьба, я уже не помню.

Это, конечно, была полностью какая-то авантюра, потому что там ребятишки занимались намного старше. Помню, на одном из первых занятий им сказали садиться на шпагат, они, конечно, ничего не умели, хоть были маленькие, связки у них немного растянуты, но всё равно. Родители сидели сзади, наблюдали за этим, и вдруг поворачивается Макар со слезами на глазах. Стало понятно, что что-то повредил себе. Ему было больно, но он всё сделал. Правда, после этого категорически отказался ходить на тренировки. Варя ходила, а его мы пытались задобрить сладостями.

Спустя некоторое время Макар занялся футболом. Он сам выбрал этот вид спорта и долгое время ходил на тренировки. Помню, даже первый тренер говорил, что Макар из тех людей, которые в любую погоду выйдут на поле. Варю мы отдали на танцы около школы, потому что это было удобно, не надо было далеко ходить. Мы оба работали и возить их по секциям куда-то далеко возможности не было.

Потом Варя категорически отказалась от танцев, и мы выбрали сквош. Папа на тот момент работал в спортивном комплексе, где были корты. И днём он мог её забирать, отвозить на спорт. Макар мужественно всё это время продолжал заниматься футболом, но в итоге тоже пришёл на корты. Варя тогда уже успела съездить на свои первые международные турниры, а Макар с командой дальше Нижегородской области никуда не выезжал. Мне кажется, это тоже определённую роль сыграло. На тот момент ему было уже 11 лет, это достаточно поздно для старта, но футбольное прошлое ему очень помогло догнать сверстников.

Вот так мы пришли в сквош.

Я за то, чтобы дети занимались хоть чем-нибудь и много. Чтобы не было времени на всякие глупости. Что угодно. Была бы музыкальная школа — значит, музыкальная. Хотя мне всегда почему-то казалось, что мы будем со спортом связаны. У нас и папа профессиональный спортсмен, занимался прыжками с трамплина. Участвовал в трёх олимпиадах, а на Олимпиаде в Сочи уже судил соревнования. Миша добрался в спортивной карьере до 10-го места на Олимпийских играх.

Наш папа очень трудился, чтобы из «гадкого утёнка» превратиться в довольно-таки хорошего профессионального спортсмена. Вот такие у моих детей гены.

Про самые памятные моменты

У Макара долгое время был соперник, которого он никак не мог обыграть. И вот на очередном турнире сын побеждает, но выходит с корта и плачет. До сих пор помню свою растерянность — наконец-то победили, а он плачет. Это первый такой сложный для меня момент — ты не понимаешь, как себя вести, что говорить. Растрогались тогда, я тоже дала слабину.

В Вариной карьере таких моментов больше, может быть, потому, что она девочка и как-то больше расстраивается, когда проигрывает. Но самое запоминающееся — это всё-таки победа на чемпионате России. Потому что Варя завоевала титул в 15 лет и до сих пор является самой молодой чемпионкой в стране.

В каких-то видах спорта 15 лет — это уже возраст вполне состоявшегося спортсмена, но в 10 лет она только начала заниматься сквошем, это очень крутой результат и она всё равно останется в истории.

Меня все тренеры ругали, я сама очень эмоциональный человек и очень сильно переживаю. Когда видишь их глаза, когда они расстраиваются, я тоже не могу сдержаться. Хотя я уже сама себе психолог, сама провожу воспитательные беседы с собой, но пока всё же есть куда расти.

Для меня самое сложное — это их травмы. Это всё.

В их результаты вложено очень много сил. Кроме спорта, они ещё учатся в школе, учатся хорошо, занимаются с репетиторами – это огромная нагрузка. И любую, даже незначительную травму я переживаю очень тяжело, потому что, во-первых, не знаешь, чем она закончится, во-вторых, видишь, как переживают они.

Самое главное для детей, я считаю, это чтобы они были здоровы и счастливы. Всё остальное — это ерунда.

Иногда в тренировочном процессе может произойти какой-то перерыв или сбой, который, например, приведёт к ухудшению результата, а они готовились к турниру несколько месяцев. Это тяжёлый момент. Конечно, я понимаю, что это не конец света, но очень обидно и сложно это принять, и нужно поддержать их.

Макар Есин профессиональный игрок в сквош, вторая ракетка России Мама присутствовала почти на каждом турнире, на всех крупных мероприятиях. Она и сейчас иногда посещает тренировки, общается с моим тренером, чтобы узнать, как я тренируюсь, обсудить с ним тренировочный процесс. Вклад мамы в мою карьеру просто огромный. Безусловно, все мои спортивные достижения можно смело считать и мамиными, ведь её заслуга здесь не меньше, чем моя.



Про роль мамы

Я раньше вообще не умела правильно себя вести в тренировочном процессе. Меня было очень много. Мне даже дети один раз сказали: «Мам, ты что, во всех видах спорта разбираешься, что ты там подсказки какие-то даёшь?»

Честно говоря, у меня есть такое сожаление, что мне никто в своё время не подсказал и не научил правильно себя вести. Думаю, что сейчас я, может быть, и не до конца, но всё равно научилась сдерживать свои эмоции.

Точно знаю, что тренеру мешать нельзя. Нужно научиться быть с ним в тандеме и доверять ему. Я сейчас, да и всегда стараюсь спрашивать, не мешаю ли я. Да, у нас есть такой негативный опыт, что мы слишком сильно лезли в процесс. Надеюсь, он позади.

Когда нас пригласили в Москву, мы сначала хотели отправить детей одних, искали возможность устроить их куда-нибудь в интернат. Но, к сожалению, наш вид спорта пока не олимпийский, и вариантов таких мы не нашли. Тогда и приняли решение перебраться всей семьёй.

У детей получается, так почему бы им не помочь? В своё время Миша не переехал в Москву, поэтому решили, что своим детям такой шанс дадим.

Если сейчас Макар с Варей придут и скажут «мам, не хотим мы больше заниматься. Всё, перегорели», конечно, будет обидно, но мы это примем. Я же человек, со своими эмоциями, но и они уже не маленькие. Думаю, если так случится, то это будет осознанный выбор. Единственное, о чём я буду просить — всё же найти какое-нибудь другое увлечение.

Если они что-нибудь выберут сами и им будет по душе, наверное, это будет классно. Ведь должны же они всё равно совершать свои ошибки. Хочется, конечно, чтобы всё было идеально, и нам кажется, что мы знаем, как это сделать. На самом деле это, конечно, не так.

Как проявлять поддержку? Наверное, просто быть рядом.

Я стараюсь очень много разговаривать с детьми. Мне это действительно интересно, и то, что мы всегда рядом, я надеюсь, им помогает. Потому что к нам можно прийти с любым вопросом, мы очень много обсуждаем в семье, именно вчетвером. Это, наверное, самое главное. Потому что не знаешь, как что случится и кому как будет лучше. Но опять же — «лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть».

Самое главное — это ни в коем случае не ругать. Потому что я наблюдаю, как очень много родителей стоят за кортом и очень давят на детей. Это надо категорически пресекать в себе. Я тоже совершала такие ошибки, поэтому могу сказать — дайте тренеру делать своё дело.

Варвара Есина чемпионка России по сквошу 2020 года Конечно, влияние мамы в нашем развитии было огромным. Мама – это наш самый главный болельщик. Всегда знаю, что она меня поддержит, подскажет, поможет, если что. После проигрышей я раньше любила закрываться в себе и просто сидеть молчать, никому ничего не рассказывать. Потом как-то мама выросла в плане поддержки, я выросла тоже, повзрослела морально. Понимаю, что могу ей довериться на 100%, высказать всё, что меня волнует, и получить поддержку, а не критику.