Московский марафон уже скоро. Атлеты рассказали, чего ждут от забега и своих соперников

До главного старта сезона остался ровно день – 18 сентября в столице пройдёт самый массовый забег России – Московский марафон. В нём примут участие десятки тысяч любителей бега со всей страны. Среди них традиционно будут и профессиональные легкоатлеты. Александр Скрывля, постоянный комментатор Московского марафона и «Матч ТВ», пообщался со спортсменами, которые в это воскресенье пробегут марафонскую дистанцию, и узнал, как они готовились к забегу, какие цели ставят перед собой и как оценивают соперников.

Степан Киселёв пробежал 12 марафонов, личный рекорд – 2:11.28, Цюрих, 2014 год В этом году я пробежал марафон в Сочи, так себе пробежал – 2:14.35. Потом – Московский полумарафон за 1:04.11. А потом всё, больше не бегал. После полумарафона в Москве участвовал в восхождении на Эльбрус.

О подготовке: После Эльбруса я, конечно, начал готовиться, но не ставил перед собой цель пробежать марафон в Москве. Цель, скорее, была подготовить к Марафону Искандера (речь идёт об атлете Искандере Ядгарове – прим. ред.), а свои я отодвинул на второй план.

Если бы я целенаправленно готовился, я бы не пошёл на Эльбрус и не поехал бы летом с семьёй в отпуск, а начал готовиться с июня. Бегал в основном все старты, в которых принимал участие Искандер. У меня, честно говоря, даже тренировки не было ни одной нормальной. Максимальный объём был 200 км в неделю.

О кроссовках: Скорее всего, побегу в «Метаспид Эйдж» (Asics Metaspeed Edge). Я ни разу в них не бегал соревнования. Раньше на старт выходил в «Метаспид Скай» (Asics Metaspeed Sky,) но так как сейчас я не в самой хорошей форме, вполне могу и поэкспериментировать.

О целях: Прибежать вторым (смеётся).

О соперниках: Надо начать с Искандера. Я считаю, он в хорошей форме – на данный момент он посильнее меня. Если он справится с самим собой, выиграет. Хорошилову уже давно надо было закрывать сезон или сделать паузу – у него слишком много стартов. Лейман да, опасный соперник, но не знаю, хватит ли его на всю дистанцию. А вот Миншин – опасный соперник, которого надо учитывать. Он, я думаю, «тёмная лошадка». Федя Шутов в последние годы, по ощущениям, сильно сбавил. Не знаю, что это – может быть, потеря мотивации. Трошкин, как мы шутим – это человек, который, наверное, думает, что марафон – это 40 км, а не 42. Григорьев – даже не знаю, что про него сказать. Чавкин бежал в Нижнем Новгороде, и, если у него там не получилось, не знаю, сильно ли изменится ситуация сейчас. Ну, Коля побежит аплодисменты собирать (смеётся).

О сложных участках: Подъёмы находятся на середине дистанции. Они забирают энергию, которую ты вроде бы бережёшь на последние 10 км. И думаешь, что на последней «десятке» начнёшь прибавлять, но сил вообще не остаётся, и на набережной даже слабый ветер забирает последние. Я скажу, что самый сложный участок – именно последние 10 км с бесконечной прямой, на которой не видно её конца.

Руслан Хорошилов пробежал около 50 марафонов, в этом году – три, личный рекорд: 2:13.40, Сочи, 2022 год В этом сезоне я выиграл чемпионат России по марафону с результатом 2:13.40, затем была победа на марафоне «Белые ночи» – 2:16.57. Пробежал пару тренировочных стартов и стал третьим на Омском марафоне – 2:19.20. Больше стартов не было, следующий – Московский марафон.

О подготовке: Так как Московский марафон станет уже четвёртым марафоном в этом году и Омск был совсем недавно, 6 августа, я сделал две разгрузочные недели – в районе 50–60 км в неделю. Затем начал набирать форму. Было пару ключевых тренировок: одна длительная на 30 км с темпом 3:35/км в Кисловодске и пара скоростных, направленных на подготовку к марафону. Больше ничего специально не делал.

О кроссовках: В этом сезоне выступаю в «Вапорфлаях» (Nike Vaporfly), начиная с Сочинского марафона. Вроде бы они счастливые. Все три марафона «в призах».

О целях: Цели как таковой нет – побегу в удовольствие, но побороться хочется. Если побежится, постараюсь дать бой ребятам, чтобы им было не так легко. Если что-то будет складываться в мою пользу, попробую побороться за пьедестал и постараюсь, конечно, обыграть Искандера. У нас с ним счёт 1:1. Искандер у меня в Казани выиграл, а я у него – в 2021 году в Сочи.

О соперниках: Состав в этом году за счёт Спартакиады собрался сильный. Много отличных марафонцев: Киселёв, Чавкин, Ядгаров. Думаю, с ними будет не так легко бороться. Помимо них, есть ещё сильные спортсмены, которые могут «выстрелить» и показать очень хороший результат.

О сложных участках: Последний раз я бежал Московский марафон очень давно – в 2018 году, когда был пейсмейкером у Сарданы Трофимовой, а сам лично – на год раньше – в 2017 году. Трасса в глазах мелькала, но помню её не очень хорошо. Сложными будут два затяжных подъёма и последняя «семёрка» на набережной, там обычно бывает встречный ветер. Вот где будет непросто.

Андрей Лейман пробежал примерно 10 марафонов, личный рекорд: 2:12.53, Сочи, 2021 год Этот год у меня проходит полностью на дорожке и на кроссах. Был только один шоссейный забег – 21 км. В принципе, на дорожке я выступил довольно удачно, учитывая, что я больше «шоссейник». Но в конце сезона решил всё-таки сделать старт на шоссе и принять участие в Московском марафоне.

О подготовке: Специально тренировки перед марафоном я не делал, потому что в этом году полностью уходил на дорожку. Последний старт у меня был на Спартакиаде 28 августа. Оставалось три недели до Московского марафона – ничего особо уже не сделаешь. В основном я готовился к «десятке», поэтому максимальный недельный объём был 150 км.

О кроссовках: «Некст Процент» вторые (Nike Next% 2) – побегу в них второй по счёту марафон. Первый в них я выиграл. Это был чемпионат России в Сочи в прошлом году.

О целях: Цель – показать достойный результат. О месте не думаю, так как подготовку строил в основном к стадиону, и хочу посмотреть, какой результат будет на шоссе.

О соперниках: Я знаю, что побегут Хорошилов, Киселёв, Ядгаров, Григорьев, Кузнецов, Миншин, Трошкин, Бурцев. Думаю, минимум пятеро из этого списка – Хорошилов, Ядгаров, Киселёв, Кузнецов и Миншин – будут биться за призовые места. Постараюсь составить им конкуренцию. Принципиальных личных дуэлей у меня ни с кем нет, поэтому – как сложится.

О сложных участках: Я бежал его только как пейсмейкер, до 30-го км. Полностью Московский марафон я не пробегал ни разу. Насколько я знаю, самые сложные – это 28-й и 30-й км. Там идёт подъём в горку.

Николай Чавкин пробежал шесть марафонов, личный рекорд: 2:14.00, Сочи, 2021 год Год проходит сложно – выступил плохо. Много стартов, но все они так себе, результаты «днищные» (смеётся). Напишите именно так, как есть, без прикрас! (смеётся) На чемпионате России по марафону был третьим, там тоже плохой результат. Да нет, тяжёлый сезон на самом деле, просто решил «отстартовать» и закрыть.

О подготовке: Да ничего не делал вообще. Фигнёй занимался, что называется. Просто стартовал и через старты подошёл к марафону. Я особо не ставил никаких целей и задач – хотел добить сезон, а там как получится, так и получится. Максимальный объём в неделю 130 км, наверное.

О кроссовках: В каких побегу, трудный вопрос. У меня такие отношения прям со всеми сложные (смеётся). Я, кстати, как раз сейчас думаю, в чём бежать. Или в «Адизеро Про Два» (adidas Adizero Pro 2) или в «Некстах» (Nike Next%). Из-за того, что слишком много болел по сезону, не успел набрать базу. И не потому, что не хотел, а просто чисто физически не смог – с одной болезни на другую переходил. А если ноги слабые, это на кроссовках отражается. Чтобы в карбоне бежать – надо сильные ноги, а у меня они слабоваты сейчас, и я не могу попасть в карбон. Я сколько ни бегу, проваливаются ноги.

О целях: Постараться всё-таки не совсем уныло выглядеть (смеётся). По крайней мере, сделать вид, что не совсем всё грустно! (снова смеётся).

О соперниках: Насколько знаю, серьёзно к подготовке подошли Ядгаров с Киселёвым. Кто сделал акцент именно на Москву – те и будут фаворитами, у них есть все шансы. Остальные сильно застартованные, сложно оценить, кто на что готов. Думаю, что я буду биться с такими же, как я (смеётся) – уставшими и обречёнными. Нас будет много, и мы будем грустить. Смотреть друг на друга и пускать слюни (смеётся).

О сложных участках: Там, наверное, самый сложный участок – это набережная. Во-первых, люди уже на последнем издыхании подходят к набережной, плюс там достаточно сильный ветер бывает. А так Московский марафон рельефный сам по себе, а на серединке начинаются все эти «туда-сюда» – весёлые горки.

Искандер Ядгаров пробежал семь марафонов, личный рекорд: 2:16.01, Севилья, 2016 год Зимой я стартовал на дорожке 2000 м и 3000 м. «Двушку» я бежал за 00:05.11, «трёшку» – где-то за 00:08.08. А в мае началось шоссе. Я запланировал себе четыре старта – четыре и делаю. Это Московский полумарафон, Ночной забег, полумарафон «Северная столица» и Московский марафон. И тут у меня правило «4-3-2-1» по местам.

О подготовке: Тренировался в основном в Москве. За один месяц до марафона на две недели ездил в Киргизию на сбор. Всё остальное было в Москве: все объёмы, все самые тяжёлые тренировки прошли здесь. Максимальный недельный объём – 215 км. Был замах на 230 км в Киргизии, но я отравился и в воскресенье пропустил длительный 40-километровый бег, а так бы 230 км было.

У меня не было каких-то ключевых тренировок под Московский марафон. Вся моя тренировка состояла из постоянной нагрузки. Не было ни одной тренировки, которой я мог бы похвастаться. Скорее, тут можно похвастаться просто блоком проделанной работы.

О кроссовках: С кроссовками пока не определился. Выбор большой, нужно решить. Выбираю между «Некстами» (Nike Next%), Альфафлаями» (Nike Alphafly), «Скай» (Sky) или «Скай плюс» (Sky+).

О целях: Тут такая компания, что хочется и результат высокий показать, и, если честно, победить.

О соперниках: Мой главный соперник – Московский марафон. Сама дистанция. Я её боюсь ужасно. Никогда так сильно не боялся этой дистанции, как сейчас, наверное. Возможно, из-за того, что я провёл хорошую подготовку и она на меня теперь давит. И мне всё равно, кто будет бежать вокруг, кто и как настроен. У меня будут личные разборки с марафоном.

О сложных участках: Почему-то я в последнее время считаю набережную самой сложной. Раньше мне казалось, что участок с горками самый непростой. Но сейчас я считаю, что набережная – когда остаётся семь километров до финиша. Там может быть сильный ветер, там пустой участок, где всё уходит вдаль, где психологически не за что зацепиться. И это тот участок, на котором заканчиваются силы, и нужно просто на морально-волевых бежать. И это как раз самый сложный участок, несмотря на то что он плоский.

Артур Бурцев пробежал один марафон, личный рекорд: 2:19.22, Сочи, 2021 год В Якутске бежал, и все, конечно, запомнили тот эпичный финиш. Бежал там «пятёрку» и «десятку». Сбегал полумарафон в Ярославле 4 сентября – стал четвёртым, результат 1:07.02.



О подготовке: Максимальный объём был 140–145 км в неделю. Ездил в Кисловодск во второй половине августа. Ничего серьёзного под марафон не делал.

О кроссовках: Побегу в «Метарейсерах» (Asics Metaracer). Все бегают в карбоне, настал и мой черёд. В них бегу третий старт. Первый – в Лужниках «пятёрка» в рамках Московского полумарафона, второй – Ярославль. Раньше мне не очень комфортно было в карбоне бежать, была проблема с голеностопом, но сейчас травму вылечил.

О целях: Два месяца назад я планировал, что триумфально вернусь. Я давно хочу за 2:15 пробежать, но потом я спустился с небес на землю. План видоизменился, хочу в целевом режиме на 2:15 пробежать как можно дольше, пока не словлю «марафонскую стенку» (смеётся).

О соперниках: Насчёт Леймана удивился. Думал, что он будет пейсмейкером. А вот Стёпа с Искандером – я на них изначально ставлю, что кто-то из них будет первый. Почему-то мне кажется, это будет Степан. Хорошилов недавно бежал в Омске, и через месяц снова бежать – интересно. Будет любопытно, справится ли Искандер и сможет ли он обновить «личник». Поможет ли ему Стёпа или он убежит. И интересно, кто замкнёт призовую шестёрку – я планирую попасть в топ-6.

О сложных участках: Я ни разу не бежал этот марафон, но от ребят слышал, что вторая половина начинается с подъёма. Маршрут не смотрел ещё, но понимаю, что вторая часть будет тише, чем первая.

Алина Прокопьева пробежала более 20 марафонов, личный рекорд: 2:28.59, Волгоград, 2016 год Я думаю, что у меня хорошо прошёл чемпионат России по марафону. Я его выиграла с результатом 2:32.38. В Петербурге бежала «Белые ночи», но там я встала и решила «как пойдёт». Старт был ночью, в 23:00, первая половина хорошо пошла, а вторая – вообще никак. Пробежала Московский полумарафон за 1:13.59, стала пятой, на СПБ полумарафоне «Северная столица» – третьей (1:15.06). Потом, за две недели до Московского марафона, бежала полумарафон в Белгороде, результат – 1:15.26 и второе место, но там трасса была тяжёлая и мы не так быстро бежали.

О подготовке: В июле, до «Северной столицы», съездила в Кисловодск, потом после «половинки», через день, бежала 3000 м, затем – обратно в Кисловодск. За 21 день до марафона «спустилась» домой в Чебоксары. В августе я понимала, что скоростные работы мне уже не нужны, и я старалась держать объём 200 км в неделю.

О кроссовках: В своих «марафонках» – «Некстах» (Nike Next%) – побегу уже пятый марафон. Раньше у меня был контракт с этой фирмой. А сейчас контракта нет, но всё равно мне нравятся именно они, в других просто бегать не могу.

О целях: Когда выхожу на старт, я всегда настраиваюсь на выигрыш, а дальше – как получится, конечно. Соперники все достойные, как обычно. Ковалёва, Лебедева – те, с кем я обычно на старте встречаюсь. Гадать не хочется, цифры не хочу говорить, потому что это марафон. Я лишнее слово даже боюсь сказать перед стартом. Но готова неплохо.

О соперниках: Сейчас конец сезона – я думаю, все уже набеганные и держатся из последних сил. Мне кажется, все на одном уровне сейчас. Я бегу третий марафон за год, Марина Ковалёва – четвёртый. Люда Лебедева только один чемпионат России бежала, может, она «посвежее». Но у неё, мне кажется, объёма нет сейчас, потому что её по работе дёргали тоже.

О сложных участках: Первый раз побегу Московский марафон, дистанцию не знаю. Самый тяжёлый участок начинается, думаю, после 35-го км. До «тридцатки» ещё нормально, а после начинается настоящий марафон. Мне говорили, что первая половинка сложнее, чем вторая – это я знаю.

Евдокия Букина пробежала 11 марафонов, личный рекорд: 2:32.42, Волгоград, 2018 год Бежала только марафон на чемпионате России в Сочи. Стала третьей с результатом 2:36.12.



О подготовке: Была в Караколе, жила на высоте 2000 м над уровнем моря. Если честно, там было немного тяжко, и мне казалось, что я на каждой тренировке терплю. Даже самой интересно, как подготовилась. Максимальный недельный объём не считала.

О кроссовках: Побегу в «Некстах» (Nike Next%).

О целях: Выиграть!

О соперниках: Все в равных условиях, и бороться буду с каждым. Оценить по отдельности их не могу. Сезон длинный, и не факт, что все готовы и вообще добегут.

О сложных участках: Выступала на Московском марафоне всего один раз – в 2017 году. Заняла там третье место. Если честно, он мне не понравился. После того раза я не хотела там бежать и всегда отказывалась от предложений на нём выступить. Но сейчас в рамках Московского марафона проходит Спартакиада, и я выступаю за свой регион!

Александра Морозова пробежала 30 марафонов, личный рекорд: 2:32.44, Стокгольм, 2021 год Очень насыщенный год: пять марафонов, два ультрамарафона. Ниже второго места не опускалась. Самая значимая победа была на Comrades marathon в ЮАР. Результатами на марафонах не блистаю, лучший результат в этом году – 2:38.00 – на «Белых ночах».

О подготовке: Надо признаться, подготовки не было. Пыталась восстановиться после ультрамарафона «Комрадс», который прошёл 28 августа. Надеюсь, у меня получилось. Максимальный объём в неделю был 165 км.

О кроссовках: Побегу в «Метаспид Скай» (Asics Metaspeed Sky) с карбоном. Люблю их. Все старты на шоссе бежала в них.

О целях: Попасть в топ-6 и, конечно, насладиться главным беговым стартом страны.

О соперниках: В текущем году состав на Московском марафоне самый сильный. Думаю, победу одержит Марина Ковалёва. Немного грустно, что я не в лучшей форме. Но мне будет любопытно наблюдать за процессом распределения мест изнутри. Интересно посмотреть на Настю Слепнёву. Очень талантливая, давно не видели её на марафонах. Буду следить и за Леной Смирновой. Это её второй марафон в жизни, а на её первом марафоне мы познакомились – создала приятное впечатление. Алина и Люда будут, без сомнения, бороться за тройку. Интересно увидеть результат их подготовки, они не ведут активно соцсети, поэтому можем видеть их только на стартах. Они одни из сильнейших марафонок России на данный момент.

От сложных участках: С 20-го по 30-й км. Там особенно выраженный рельеф, темп всё время падает – это давит психологически. Люблю больше всего заключительные 10 км, быстро, широко и финиш близко.

Александра Бородинова пробежала 15 марафонов, личный рекорд: 2:38.21, Казань, 2021 год В начале года пробежала многодневку Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon, одержала победу. В основном в этом году бегала трейлы. Из крупных побед: ЗаБег.РФ – 21,1 км, Crazy OWL – 29 км, Архыз Х run – 22 км, GRUT – 50 км, Ярославский полумарафон – 21,1 км. Почти на всех стартах, где выступала в этом году, одержала победу. Только на двух заняла второе место.

О подготовке: В этом году здоровье подвело. Подготовки как таковой не было. Почти весь сезон отбегала кроссы и старты. Специальных тренировок почти не было. Максимальный объём был 147 км. Если считать многодневку, то 174 км бег и 151 км коньки.

О кроссовках: Побегу в «Фьюэлсэлл Элит» (New Balance Fuel Cell Elit) – это моя самая любимая стартовая модель. Они с карбоновой пластиной, лёгкие, удобные. Это топовая модель. Для меня они лучшие.

О целях: Получить удовольствие! Насладиться бегом, атмосферой, трассой. Побывать в центре событий этого праздника бега. В этот раз я не готова претендовать на места из-за отсутствия должной подготовки и травмы, которая мучает этот год.

О соперниках: В списке видела много сильных атлетов. Желаю всем удачи и лёгких ног.

О сложных участках: Если ты готов, для тебя нет сложных участков. К примеру, когда я бежала Московский марафон в первый раз, даже не заметила подъёмов, потому что была хорошо готова. Но вот на следующий год я поняла, про какие подъёмы все говорят. Нужно просто лучше готовиться, и тогда всё будет легко.

Тамара Волнина пробежала три марафона, личный рекорд: 2:52.00, Казань, 2021 год У меня была травма – только к лету начала «разбегиваться». Бегала омские забеги, 10 км на Весеннем марафоне (ЗаБег.РФ) – заняла первое место, Цветочный забег (10 км) – там тоже было первое место. На Сибирском международном марафоне стала четвёртой.

О подготовке: На сборы не ездила, тренировалась в Омске. Поскольку к лету только начала «разбегиваться» и бегаю я относительно недавно, всего третий год, то максимум за неделю был небольшим – примерно 120–128 км.

О кроссовках: На Московском марафоне побегу в «Зум Флаях» (Nike Zoom Fly). Последние пару марафонов в них бегала.

О целях: Обновить личный рекорд.

О соперниках: Болею за Марину Ковалёву! Увидела в элите Иру Шевченко, с которой в 2021 году почти всю дистанцию бежали в Казани. После Ира быстро и намного обновила личник.

Тоже очень хочется обновить свой: такой возможности больше не было – после был только один марафон в +27. Здесь я, скорее, соревнуюсь сама с собой – состав очень сильный, а у меня пока очень маленький стаж. Главный мой соперник – мои прежние результаты.

О сложных участках: В Москве у меня будет первый марафон. Слышала о подъёме ближе к 30-му км. Тогда же жду и «марафонскую стену».