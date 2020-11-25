Сколько стоит заниматься спринтерским бегом

Лёгкую атлетику называют королевой спорта из-за наибольшего количества видов. В программу Олимпиады у мужчин входит 24 вида, у женщин – 23. Выделяют технические (прыжок в длину, высоту, метание молота и другие) и циклические (бег на длинные дистанции, спринт, спортивная ходьба) виды.

Легкоатлет-спринтер специализируется в беге на 60, 100, 200 и 400 метров. Здесь важны техника и скоростные показатели. Спринт широко распространён: задействован и на областных соревнованиях, и на чемпионате мира или Олимпиаде.

Зачем бегать спринтерские дистанции

Спринтерский бег только с первого взгляда кажется простым. На деле спортсмену приходится за короткий промежуток времени отдавать максимум своих сил. Важную роль играют скоростные качества и координация движений, но без поставленной техники даже самый перспективный спринтер споткнётся на результатах.

Короткие дистанции не для всех, но многие легкоатлеты видят в них особую прелесть. Низкий старт, разгон, бег по дистанции и стремительный финиш: каждый забег как маленькое сражение. И начинать заниматься спринтом стоит не только для того, чтобы снова и снова проживать эти ощущения.

Для детей спринт – отличный способ почувствовать дух соперничества и развить скоростные качества. Кроме того, лёгкая атлетика и конкретно спринтерский бег развивают мышечный скелет и выносливость. Важно, конечно, соблюдать правильный подход к тренировкам и восстановлению, чтобы минимизировать травмы.

Ещё один плюс этого вида: достаточно скромные траты. Об этом далее.

Условно разделим спринтеров на три категории:

новички: люди, которые только начинают или остаются на начальном любительском уровне;

средний уровень: спортсмены, которые участвуют в соревнованиях, но не имеют доход от спорта;

профессионалы: имеют доход и выступают на крупных стартах

Начальные вложения 5000 – 13 000 ₽ Приобретение дополнительных аксессуаров 6000 – 10 000 ₽ Траты на любительском уровне 30 000 – 40 000 ₽ Траты на профессиональном уровне 40 000 – 50 000 ₽ Средняя зарплата спринтеров, выступающих на российском уровне 15 000 – 30 000 ₽ Средняя зарплата спринтеров, показывающих результаты на мировом уровне 80 000 – 150 000 ₽

Новички. Старт: 13 000 ₽

Начинать заниматься лёгкой атлетикой можно в любом возрасте, но перспектив больше у тех, кто приходит в 11-12 лет. Базовых вещей будет достаточно, чтобы начать ходить на тренировки. На старте это будет разминка, специальные беговые упражнения и основная часть занятия: например, отрезки или ОФП.



Юному спортсмену необходим такой стартовый набор. Цены для взрослого могут слегка отличаться:

Детский спортивный костюм 1500 – 4000 ₽ Кроссовки 1000 – 4000 ₽ Тёплые зимние вещи 1500 – 3000 ₽ Рюкзак 1000 – 2000 ₽

Позже, когда идёт разделение на виды (короткие дистанции, средние, прыжки в длину, метание копья и другие), спринтеру понадобятся шиповки – они стоят от 2000 рублей. Выбирать их нужно под конкретную дистанцию.

Задача беговой обуви с шипами на подошве – максимально эффективное отталкивание благодаря минимальному контакту с поверхностью и сцеплению.

По назначению шиповки бывают трёх видов:

для средних и длинных дистанций;

для спринта;

для пересечённой местности. Можете приобрести их в дополнение к тренировкам.

Спортсмен может сам решить, в какой именно вид пойти, или в этом ему поможет тренер — оценит показатели, возможности и перспективы развития.

«Лёгкая атлетика вообще недорогой спорт, один из самых менее затратных. Когда я только пришла в спорт, это было в конце 90-х, денег у семьи особо не было, – вспоминает спринтер Наталья Погребняк, чемпионка Европы и участница трёх Олимпиад. Она выступала за Украину, а сейчас живёт и тренируется в Краснодаре и бегает за Россию. – Первые шиповки стоили 50 долларов и были огромной радостью, ведь до этого заниматься приходилось в обычных кедах. Позже понадобились и другие вещи: форма, кроссовки и рюкзак».

Отдельный пункт – стоимость занятий. Тренироваться можно в спортивной школе или секции, где обучение бесплатное. Другое дело – тренировки в небольших группах на стадионах и в манежах.

В качестве тренера обычно выступает профессионал, имеющий разряд КМС, МС и специальное образование. Стоимость таких занятий начинается от 400 рублей в регионах и от 800 рублей – в столице. Персональные занятия с тренером дороже в два, а иногда в три раза. Тренировки платные потому, что их проводят спортсмены-профессионалы, неработающие в государственных школах. Можно сказать, что трудятся они на себя и помогают другим улучшать беговые показатели за денежную плату.

Плюс нужно помнить, что вход на некоторые стадионы и манежи платный (касается крупных городов, вроде Москвы и Санкт-Петербурга) – от 200 рублей.

На любом этапе подготовки спортсменам необходимо восстанавливаться. Чем серьёзнее ваш подход к спорту, тем важнее мероприятия после тренировок.

Спринтерам желательно делать массаж, без него мышечная ткань перенапрягается, а это приводит к частым травмам. Массаж одной зоны, в среднем, стоит 400 рублей, если захватывать большую площадь – 1000 рублей. Делать массаж нужно с учётом особенностей тренировочного режима и темпа подготовки к соревнованиям.

Итого: общие расходы на старте – не больше 20 000 рублей. Можно в два-два с половиной раза сократить расходы, если сэкономить на экипировке и заниматься бесплатно в спортшколе.

Летние вещи 4000 ₽ Кроссовки 4500 ₽ Зимние вещи 5000 ₽ Аксессуары 2000 ₽ Шиповки для спринта 5000 ₽

Средний уровень. В среднем, 25 000 ₽ в месяц

Когда спринтер приходит к выступлениям на соревнованиях, тренировочный процесс меняется. Это переходный этап из перспективных легкоатлетов в профессиональную спортивную карьеру.



Любителю, чтобы активно ездить на соревнования, тренироваться, ездить на сборы, нужны дополнительные траты. На данном этапе государство остаётся в стороне – начинай показывать более высокие результаты и будет поддержка.

Финансовая поддержка государства появляется, когда спринтер хорошо выступает на чемпионате России – попадает в финальный забег. Условия для выплаты заработной платы в регионах разные, но если спринтер занимает призовое место на своей дистанции или же в командной эстафете, то может рассчитывать на ежемесячную ставку.

Экипировка:

— 4-5 маек (5000 рублей)

— шорты (2000 рублей)

— 2 пары тайтсов (7000 рублей)

— 2 пары кроссовок (9000 рублей)

— зимняя одежда (8000 рублей)

— шиповки (3000 рублей)

— дополнительные траты (3000 рублей)

Разные ценовые категории товаров:

Летние вещи — 2500 ₽ Летние вещи — 5000 ₽ Кроссовки — 2900 ₽ Кроссовки — 9300 ₽ Тайтсы мужские — 800 ₽ Тайтсы мужские — 5400 ₽ Шиповки — 3000 ₽ Шиповки — 6000 ₽

Некоторые спортсмены уже на этом этапе покупают спортивное питание – уходит около 10 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же нужно на восстанавление: массаж, мази, тейпы, баня.



Не стоит забывать и о силовых тренировках. Это необязательная трата и зависит от вариантов, где можно заниматься. Но в среднем походы в зал обойдутся минимум в 5000-8000 рублей за полгода. К этой сумме можно добавить ещё столько же, если заниматься с персональным тренером.

Поездки на соревнования, оплаченные из своего кармана

Обычная практика, когда спортсмен самостоятельно едет, например, на чемпионат России. Из своего кармана тогда оплачиваются проезд, питание, проживание. В среднем 15 000 рублей.

Многое зависит от возможностей и желания спринтера добиваться результата на соревнованиях. Бывает так, что после двух-трёх неудачных выступлений, ребята перестают ездить на турниры и продолжают в удовольствие бегать в своём крае или регионе.

Из-за развитой инфраструктуры в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области значительно выросла конкуренция среди спринтеров. В финале бега на 200 метров у мужчин на Кубке России, который прошёл в августе в Брянске, участвовали 4 спортсмена из Москвы.

Проследить тенденцию повышенной конкуренции можно и по эстафетному бегу. На первенстве России среди юниоров и юниорок до 23 лет в помещении (13-15 февраля 2020 года) в эстафете 4 по 400 у мужчин победу одержала команда Санкт-Петербурга, второй стала Московская область. Во время эстафеты спринтеры действительно одна команда, но у себя в регионе они ярые конкуренты.

Однако решение многих спринтеров переезжать в Москву или Питер не всегда положительно влияет на качество тренировок и улучшение показателей, ведь хорошие тренеры есть и в небольших городах России. Меняется, скорее, статус бегуна, особенно если он начинает выступать на сборную страны.

Нужно отметить, что разница в денежных тратах в регионах и в Москве или Санкт-Петербурге минимальная. Но в Москве и области выше уровень заработной платы, при этом, возвращаясь назад – высокая конкуренция и небольшая вероятность того, что в короткие сроки получится «выстрелить» и пробиться в призовые места на первенстве города или области.

Итого: чтобы преодолеть переходный этап — примерно год–два, нужно закладывать около 25 000 рублей. Форму и кроссовки нужно покупать не так часто, а вот без восстановления и спортивного питания не всегда получается показывать желаемые результаты.

Профессионалы. В среднем, 40 000 ₽ в месяц

Позитивный сценарий: благодаря тренировкам, режиму и бесконечным стараниям спринтер занимает призовое место на чемпионате края или области. После отправляется на чемпионат России, где его тоже ждёт успех. Спортивная жизнь кардинально меняется: поступают предложения от спонсоров, новые знакомства, полное погружение в легкую атлетику. Вместе с этим меняются и денежные затраты.

Путь каждого спринтера к профессиональному спорту отличается. Обычная практика – успешное выступление на чемпионате России и стабильный результат на протяжении нескольких сезонов. С уровнем спринтера растёт и заработная плата. Её выплачивает ЦСП по лёгкой атлетике, областная федерация или ЦОП — зависит от региона, в котором выступает спринтер. Цифры варьируются в пределе 15 000 — 30 000 рублей.

«Разница в тратах начала ощущаться, когда я вышла на мировой уровень. Участие на чемпионате Европы, Олимпиаде требует не только много физических и эмоциональных сил, но и затрат. Но на данном этапе у меня уже был заключен контракт с Nike, благодаря которому тратить приходилось в разы меньше», – рассказывает Наталья Погребняк.

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Спонсорский контракт с брендом – дополнительная возможность зарабатывать. От государства спринтеры уровня сборной команды получают экипировку, им оплачивают проезд на соревнования, проживание, питание и сборы. Профессионалы, выступающие на крупных соревнованиях, получают большую часть дохода от призовых. Их выплачивают за занятое на турнире место — например, призёрам “Бриллиантовой лиги” за первое место платят 10 тысяч долларов, за второе шесть, а за третье — четыре. Понятно, что в российском пространстве суммы на соревнованиях меньше — от 5000 до 30 000 рублей.

Траты, впрочем, тоже растут. Дополнительный экипировочный набор обойдется в 30 000 рублей, к нему добавляются шиповки – 7000 рублей, зимний комплект – 20 000 рублей. Дорого обходится спортивное питание – 15 000 – 20 000 рублей. Массаж и прочие процедуры по восстановлению (бальнеотерапия, бани, криотерапия) – ещё 10 000 – 20 000 рублей в месяц.

«Деньги уходят в основном на восстановление и спортивное питание, – подтверждает Наталья Погребняк. – У сборной Краснодарского края есть свои массажисты, но при выездах в другие регионы (когда их не оказывается рядом, или просто нет возможности сходить именно к ним), приходится оплачивать самостоятельно. Суммы разные, но сеанс стоит порядка 3000 рублей. Все остальное – сборы, проезд, питание, соревнования, экипировка – оплачивает государство».

Без чего не обойтись профессионалу. Суммы в месяц:

Восстановление 10 000 — 20 000 ₽ Спортивное питание 15 000 — 20 000 ₽ Дополнительные траты 5000 — 10 000 ₽

Траты, впрочем, тоже растут. Дополнительный экипировочный набор обойдется в 30 000 рублей, к нему добавляются шиповки – 7000 рублей, зимний комплект – 20 000 рублей. Дорого обходится спортивное питание – 15 000 – 20 000 рублей. Массаж и прочие процедуры по восстановлению (бальнеотерапия, бани, криотерапия) – ещё 10 000 – 20 000 рублей в месяц.