Китайские инвесторы прекратили финансировать «Сумы»

Китайские инвесторы больше не будут финансировать клуб первой украинской лиги «Сумы», сообщает MatchDay.
По данным источника, клуб остался без финансовой помощи инвесторов из Китая. На данный момент «Сумы» ведут подготовку в родном городе и в очередной раз отложили вылет в Турцию на учебно-тренировочный сбор. Под руководством наставника команды Владимира Лютого тренируются лишь те игроки, которые находятся в клубе на контракте.
В конце января сообщалось, что клуб передали под управление китайской инвестиционной компании Smart-Mentors Ltd до конца сезона.
После 20 туров «Сумы» занимают 16-е место в таблице первой украинской лиги, находясь в зоне вылета.