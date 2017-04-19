«Зенит» будет платить за аренду «Крестовского» до конца сезона

Петербургский «Зенит» будет платить за аренду стадиона «Крестовский» до конца сезона. Об этом Rambler News Service рассказали в комитете по физической культуре правительства Санкт-Петербурга.

«Предоставление стадиона «Зениту» в день матча и для проведения предыгровой тренировки будет осуществлено посредством заключения между Дирекцией по управлению спортивными сооружениями и клубом договора аренды на возмездной основе. Арендная плата будет включать в себя в том числе компенсацию расходов на коммунальные услуги.

Срок действия такого пользования определён до момента заключения концессионного соглашения в отношении стадиона с ФК «Зенит», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время «Крестовским» управляет СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». Организация будет осуществлять эту деятельность до момента подписания концессионного соглашения между клубом и городом, согласно которому объект будет передан «Зениту» на 49 лет по ставке 1 рубль в год. Ранее сообщалось, что концессионное соглашение будет подписано до 1 августа 2017 года. Нынешний сезон РФПЛ завершится в конце мая.

Комитет не назвал сумму аренды объекта, в ведомстве отметили, что матчи, проводимые «Зенитом» на новом «Крестовском», «являются тестовыми».