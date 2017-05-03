«Транснефть» может стать спонсором «Луча-Энергии»

«Транснефть» может стать новым спонсором «Луча-Энергии», испытывающего финансовые проблемы. По ходу сезона-2016/17 в ФНЛ футболисты из-за задержки по зарплате даже угрожали руководству забастовкой.

«Луч-Энергия» последние два года переживает не лучшие времена – это связано и с тем, что от него фактически отказался один из главных спонсоров, и с некоторыми просчётами топ-менеджмента самой команды. Как сообщает "Золотой мост", значительную часть затрат может взять на себя известный нефтяной бренд России – компания «Транснефть».

Теперь всё зависит от того, насколько эффективны будут переговоры первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева с представителями «Транснефти», которые готовы приехать в Приморье в ближайшее время. Если «Транснефть» «финансово входит» в работу ФК «Луч-Энергия», то и «рычаги власти» явно перейдут в «новые руки» — вероятнее всего, новыми руководителями «Луча» станут представители «Транснефти» и администрации Приморского края. Нынешние же «топы» клуба с вероятностью в 95% будут заменены.

После 34 туров «Луч-Энергия» занимает в ФНЛ 12-е место.

Таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».