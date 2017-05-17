Федун: с точки зрения коммерции «Спартак» самая успешная команда в России

Президент московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о коммерческой деятельности клуба. В частности, он подчеркнул, что домашний стадион красно-белых «Открытие Арена» уже сейчас стал их главной статьёй дохода.

«Открытие стадиона привело к тому, что средняя посещаемость прошлого года была на уровне 26 тысяч зрителей, в этом году будет около 32 тысяч. Если в следующем году будет 37 тысяч, я буду счастлив. Это реально. Если команда будет выступать так, как выступала в этом сезоне, думаю, это достижимая цифра. Это означает, что мы будем заполнять практически все места, за исключением 10%, которые мы выделяем нашим соперникам.

Стадион превращается в главную статью доходов? Он уже сейчас главная статья доходов. От телевидения мы в лучшем случае получим два миллиона. В то же время команда, которая вылетит сегодня из английской Премьер-лиги, получит 60 миллионов фунтов стерлингов, это 80 миллионов долларов. С чем можно сравнивать?

Мерчендайзинг? С точки зрения коммерции, тьфу-тьфу, мы самая успешная команда в Российской Федерации. Это заоблачные цифры для России. Но в любом случае этого недостаточно, чтобы конкурировать. Со стадиона мы собираем выручку в 30-50-60 миллионов. Да, до девальвации рубля это были хорошие деньги. После девальвации — это европейский уровень, но не топ-уровень», — сказал Федун в эфире программы «Футбол России».

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Ранее Федун дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал о титуле, Лиге чемпионов и будущем «Спартака».