Федун: путь для российских клубов при финансовом фэйр-плей – путь «Аякса»

Президент «Спартака» Леонид Федун считает, что российские клубы в условиях финансового фэйр-плей должны ориентироваться на политику амстердамского «Аякса», который ориентируется на воспитание талантливой молодёжи.
«Команда должна развиваться и укрепляться, должны приходить новые игроки. К сожалению, много новых игроков не будет по той простой причине, что существуют очень жестокие финансовые ограничения, введённые УЕФА. Это финансовый фэйр-плей. Вы видели, как проходила ситуация с «Динамо», вы видели, какие штрафы получали наши другие клубы. К сожалению, больше, чем зарабатываем, мы тратить не можем.
Финансовый фэйр-плей… Знаете, это искусственно ввели гетто для слабых и растущих клубов и сказали: «Вы там будете находиться вечно, а вот большие клубы, которые получают большие доходы, могут покупать больших игроков, они будут отдельной кастой». Вот это фактически сделали.
Есть ли какой-нибудь путь для наших клубов? Путь «Аякса», который дай бог, чтобы выиграл Лигу Европы. Это воспитание собственных талантов. Воспитание русских игроков. Именно поэтому я в первую очередь начал вкладываться в школу, потом мы создали команду «Спартак-2», которая при желании, если поставить такую задачу и если бы это было можно, могла бы выйти в Премьер-Лигу. Как только мы увидим, что молодые игроки достигнут такого уровня, что они будут конкурентоспособны не только на уровне первой лиги, но и высшей лиги, тогда появится шанс прорваться наверх.
Доволен ли я тем, как работает академия? Нет, конечно. Недоволен. Они должны работать лучше. Хотя мы лучшая в России команда и у нас лучшая в России академия, нам есть куда расти», — сказал Федун в эфире программы «Футбол России».
Ранее Федун дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал о титуле, Лиге чемпионов и будущем «Спартака».