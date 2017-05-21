Усманов удвоил сумму предложения о покупке контрольного пакета акций «Арсенала»

Российский предприниматель Алишер Усманов намерен выкупить контрольный пакет акций лондонского футбольного клуба «Арсенал» и сделал второе предложение, утверждает Express.

Усманов владеет 30-процентной долей в клубе, а американец Стэн Кронке — 67-процентной. Ранее Усманов предложил Кронке $ 1,3 млрд, но получил отказ. Теперь, согласно источнику, российский бизнесмен увеличил предложение примерно до $ 2,6 млрд.

Россиянин в настоящее время не имеет права голоса при принятии решений и хочет увеличить своё влияние на жизнь клуба.