Суд отказал Смольному во взыскании убытков с экс-подрядчика стадиона

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Смольного на решение по иску о взыскании почти 300 млн рублей с «Инжтрансстроя-СПб» по причине несоблюдения претензионного порядка, сообщает интернет-издание «Фонтанка».

Комитет по строительству требовал взыскать с бывшего подрядчика стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге 291 млн рублей убытков. Иск был оставлен без рассмотрения, но ведомство обжаловало это решение. Апелляционная инстанция в удовлетворении жалобы отказала, оставив в силе решение первой инстанции.

Комитет по строительству подавал ещё один иск с требованием взыскать с экс-подрядчика 319 млн рублей убытков. На данный момент производство по делу приостановлено.

Компания «Инжтрансстрой» обжаловала решение суда о расторжении госконтракта на строительство стадиона в начале апреля. Ответчиком в деле значится комитет по строительству, но арбитражный суд по Петербургу и Ленобласти в том случае встал на сторону Смольного и признал законным расторжение контракта стоимостью 12,5 млрд рублей.

Контракты на строительство стадиона и благоустройство окружающей территории были расторгнуты с дочерней компанией «Трансстроя» в конце июля прошлого года. Поводом стала задержка исполнения работ и претензии к их качеству. По этой причине в августе ФАС внесла «Инжтрансстрой-СПб» в реестр недобросовестных поставщиков. По подсчётам Смольного, компания не освоила 3,6 млрд рублей выплаченных авансов.