Суд признал законным разрыв контракта по «Крестовскому» с экс-подрядчиком

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без удовлетворения иск АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб» — бывшего генподрядчика строительства стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге — к комитету по строительству Северной столицы, сообщает Regnum.
Этим иском «Инжтрансстрой-СПб» требовал признать незаконным односторонний разрыв государственного контракта на строительство стадиона. Таким образом, решением суда расторжение контракта со стороны властей города, которое произошло в июле 2016 года, признано законным.
Третьими лицами к судебному разбирательству были привлечены санкт-петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции» и банк ВТБ, выступавший финансовым гарантом контракта.