«Ливерпуль» сыграет в турнире с участием английских клубов в Гонконге

«Ливерпуль» примет участие в турнире «Премьер-лига Asia Trophy», который пройдёт в Гонконге. Информацию подтвердили в пресс-службе мерсисайдцев.
Помимо «Ливерпуля», на турнире, который является восьмым по счёту, сыграют «Кристал Пэлас», «Лестер Сити» и «Вест Бромвич Альбион». Матчи будут сыграны 19 и 22 июля.
«Мы с нетерпением ждём начала «Премьер-лиги Asia Trophy». Очень важно, чтобы «Ливерпуль» принимал участие в таких турнирах. Это позволяет болельщикам быть ближе к команде», — сказал главный тренер команды Юрген Клопп.
«Ливерпуль» впервые сыграл на турнире в 2007 году.
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