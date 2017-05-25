«Ливерпуль» сыграет в турнире с участием английских клубов в Гонконге

«Ливерпуль» примет участие в турнире «Премьер-лига Asia Trophy», который пройдёт в Гонконге. Информацию подтвердили в пресс-службе мерсисайдцев.

Помимо «Ливерпуля», на турнире, который является восьмым по счёту, сыграют «Кристал Пэлас», «Лестер Сити» и «Вест Бромвич Альбион». Матчи будут сыграны 19 и 22 июля.

«Мы с нетерпением ждём начала «Премьер-лиги Asia Trophy». Очень важно, чтобы «Ливерпуль» принимал участие в таких турнирах. Это позволяет болельщикам быть ближе к команде», — сказал главный тренер команды Юрген Клопп.

«Ливерпуль» впервые сыграл на турнире в 2007 году.