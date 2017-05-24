Джеррард, Каррагер, Аггер и Макманаман сыграли за «Ливерпуль» против «Сиднея»

Легенды «Ливерпуля» Стивен Джеррард, Джейми Каррагер, Даниэль Аггер и Стив Макманаман приняли участие в победном матче мерсисайдцев над «Сиднеем». Встреча была приурочена к 125-летию клуба и завершилась в пользу мерсисайдцев (3:0).
Все три гола были забиты в первом тайме. На 8-й минуте счёт в матче открыл Дэниел Старридж, а спустя десять минут почин одноклубника поддержал Альберто Морено. Ещё один гол на счету Роберто Фирмино.
Бывший капитан «Ливерпуля», полузащитник Стивен Джеррард и защитник Джейми Каррагер вышли на поле в стартовом составе. Их в перерыве заменили защитник Дэниел Аггер и полузащитник Стив Макманаман.
Фото и видео можно посмотреть на официальной странице «Ливерпуля» в «Твиттере».