Дементьев: если бы я хотел подставить Орлова, то сам бы всё это выложил

Спортивный комментатор Кирилл Дементьев поделился мнением по поводу ситуации вокруг фрагмента видеозаписи передачи OFFSIDE с участием Геннадия Орлова и Алексея Андронова, случайно попавшего в эфир. Слова Орлова о телеканале «Матч ТВ» прозвучали в эфире, хотя комментаторы думали, что он ещё не начался.

«В сложившейся ситуации речи о какой-то провокации, конечно же, быть не может. Если вы видели запись, то могли убедиться, что это всё было совершенно непроизвольно. Никто никого не собирался подставлять! Если кто-то будет говорить иначе, это неправда. Кто кого здесь мог подставить?! Лично я – Геннадия Сергеевича? Зачем мне это нужно? Если бы я хотел его подставить, то сам бы первым делом выложил это всё в Интернет под своим именем и получал бы заслуженный хайп.

А получается, что произошло наоборот – звонят мне и говорят, что я кого-то подставил. Вряд ли эта история для меня плюсовая. Я никого не собирался выставлять в каком-то свете, поскольку сам в некотором роде являюсь участником событий. Это всё, что я могу сказать. Всё остальное вы видели на плёнке. Не думаю, что она нуждается в комментариях», — заявил Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.