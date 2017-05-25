Орлов будет выведен за штат телеканала «Матч ТВ»

Телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что он будет выведен за штат спортивного телеканала «Матч ТВ».
«Я выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов. Может быть, один Карпин в штате останется», — сказал Орлов в разговоре с коллегами Кириллом Дементьевым и Алексеем Андроновым. Слова попали в эфир передачи OFFSIDE, хотя комментаторы думали, что он ещё не начался.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что на телеканале в ближайшее время могут начаться массовые увольнения, но представители «Матч ТВ» опровергли эти слухи.
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