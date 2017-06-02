Канделаки: достигнуто соглашение с ФИФА о трансляциях матчей КК-2017 и ЧМ-2018

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила о договорённости с ФИФА по поводу трансляций матчей Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.

«Кубок конфедераций, который стартует с 17 июня, точно будет показан на российских телеканалах. У телеканалов есть принципиальные договорённости, детали стороны объявят отдельно. Финансовые аспекты сделки не комментируем», — сказала Канделаки в интервью «Чемпионату».

Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля 2017 года, чемпионат мира — с 14 июня по 15 июля 2018 года.