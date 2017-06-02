Мутко: права на показ КК-2017 обошлись дешевле $ 120 млн

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко подтвердил, что были куплены права на показ Кубка конфедераций 2017 года, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России. Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что достигнуто соглашение с ФИФА о трансляциях матчей КК-2017 и ЧМ-2018.

«Права на показ Кубка конфедераций приобрели, да. Стоимость $ 120 млн? Гораздо дешевле», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Расписание Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате»